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大同市場派直接向經部申請開股臨會 律師：為經部承壓

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
三圓建設董事長王光祥。圖／聯合報系資料照片
三圓建設董事長王光祥。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）因股東會爭議，接連遭經濟部、金管會開鍘，以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，有機會捲土重來爭取經營權的機會，變得更加濃厚。恩典法律事務所主持律師蘇家宏認為，考量大同公司派可能繼續利用主場優勢，再次做出各界譁然的做法，經濟部以單純不同意公司派董事變更聲請，保留小股東未來也有主場優勢的彈性。

蘇嘉宏解釋，市場派直接向經濟部申請召開股東臨時會，依照《公司法》第173條，在法律上是可行的，只要經濟部准許召集，市場派就可以召開大同公司股東會，選出董監事，之後再向經濟部登記，經濟部同意登記後，再依照經濟部的登記去接管公司。

不過，蘇家宏也提到，市場派這麼做背後隱藏的風險，是將為經濟部承壓，因為大同公司在6月30日已經召開股東會，大同公司派主張是經濟部違法，未將新任董監事登記，所以公司派理所當然認為經濟部「重複」讓市場派召開股東會，難以排除幫助市場派的嫌疑。

因此，大同公司派將可能對經濟部將提出法律主張，以及對市場派召開股東會的程序，將以法院訴訟持續阻擾，像是包括假處分、確認股東會無效等招數，進行新一波的法律攻防戰，「而這也是大同公司過去習以為常的招數，以長時間的法律訴訟來換取長期的經營權。」

股東會 經濟部 大同

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