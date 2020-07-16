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郵局設愛心櫃台 中華郵政：長者、身障者優先買三倍券
振興三倍券開賣第二天，不過有身障者抱怨，郵局發放振興三倍券並未開設愛心櫃檯，質疑未能顧及年長者及身心障礙者需求，也呼籲郵局應該要設置友善時段、櫃檯，方便行動不便者領券。
對此，中華郵政表示，為協助社區、部落及獨居長者等不便至郵局購買振興三倍券的民眾，早在7月初就鼓勵外勤同仁，於投遞途中拜訪各地村（里）長、社區、部落民眾及大樓管理人員等，宣導各地郵局對於一次領取6人份振興三倍券的民眾，提供電話或臨櫃等大宗預約服務，減少民眾等候時間，歡迎善加利用。
中華郵政說，各地郵局門口裝設愛心鈴，並設置愛心櫃檯，由郵政員工或志工服務人員協助老弱婦孺或身障朋友，優先用郵及領取振興三倍券。
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