合庫外幣數位帳戶享高利 美元、人民幣活存再加碼

合作金庫銀行推出最新外匯優利方案，除調高原有美元及人民幣優利額度，並將澳幣納入優利範圍。自即日起至今年底，凡開立外幣數位帳戶之全新客戶享有高利活存專案，存滿美元200元、人民幣1,000元及澳幣200元，該等幣別於限額內活期存款即可享有6個月牌告定存利率；舊客戶亦可享有該等幣別1個月牌告定存利率，優惠期間至明年6月30日，資金運用更靈活。

合庫銀行積極提供便捷的數位金融服務，提供20歲以上的本國客戶無需親臨銀行，不限合庫客戶，備妥手機及雙證件，運用多元化認證方式，於合庫行動網銀APP之線上櫃台申辦，即可e指完成數位存款開戶。

下半年起合庫外幣數位服務，除美元外，新增多種幣別「夜間換匯」服務，並運用網路即時結匯、定期定額預約結匯功能分批購入外幣，分散匯率風險；又「匯率到價通知」推播可於合庫網銀設定或LINE官方帳號、FB粉絲團「合庫ebank好康報報」輸入「到價通知」訂閱「目標價格」，價格一到，訊息主動通知，不用時時盯盤，輕鬆掌握理想匯率，逢低買進聰明理財更方便。

新臺幣數位帳戶12萬元內享1.2%高利活存，專案優惠期間至今年底。全新客戶開立新台幣數位帳戶，自開戶日起6個月內，享每月跨行轉帳及提款免手續費合計66次；舊客戶自開戶日起享每月跨行轉帳及提款免手續費合計12次，優惠期間至今年底，採次月回饋方式辦理。

數位帳戶開戶並申辦VISA金融卡或VISA悠遊Debit卡，一般消費享加碼現金回饋1%，現金回饋無上限，活動及回饋期間至109年12月31日；開戶同時申辦icash聯名卡於核卡後45天內，一般消費任2筆達888元以上且成功自動加值1次，加碼回饋100元刷卡金，活動期間至109年12月31日。

合庫數位帳戶持續推出優惠活動回饋廣大客群，包含基金扣帳手續費優惠及線上結匯享有美元3分及歐元5分等多種幣別匯率優惠，無論是投資外幣族可聰明換匯、積極理財族配置外幣基金，都可透過行動裝置e指理財完成合庫多樣化線上服務，詳細內容請參考合庫官網熱門商品/優惠活動，亦可利用合庫LINE官方帳號，獲得不定時推播優惠訊息，優惠好康盡在合作金庫數位帳戶。