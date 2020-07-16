末碼雙號今天可至郵局買三倍券 還沒營業湧現排隊人潮

昨天起至12月31日，各地郵局可購買紙本的振興三倍券，今天周四是身分證字號末碼雙數可購買，一早各地郵局出現排隊人潮。中華郵政說發放初期可能人潮較多，1人最多領取5份，多加利用7月18日及25日兩個周六的營業時間內辦理。

中華郵政說，領有全民健保卡者，應持健保卡，並攜帶1000元。未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1000元。

為避免排隊人潮，民眾以身分證字號末碼單雙號作為分流基準，身分證字號末碼單號者在周一、周三、周五可購買，雙號在周二、周四購買。周六則單雙號均可購買。而民眾1人最多可領5份，分流則以代領人的身分證字號末碼為準。

中華郵政說，採實名制，每人限1次領取權利，且不能與數位方式重複領取。臨櫃領券時，當場透過封套透明孔洞核對內裝的9張振興三倍券(500元4張、200元5張)，於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興三倍券；若於領券後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，逕洽1988專線處理。

振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，務必妥善保管。如無法親自至郵局領取振興三倍券，可以委託親友領取，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1000元，無須委託書。

如因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，先洽健保署(專線0800-030-598)換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。