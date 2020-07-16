黃天牧用便當凸顯數位信任

金管會主委黃天牧認為台灣金融科技發展，要走「數位信任」路線，得到消費者永久信任，獲得口碑信任，才能催生品牌價值。他也提出「便當論」，一個可賣百元以上的便當，是一般定價的一倍，卻仍有消費者上門，這就是肯定便當的品牌，創造品牌價值。

近期德國電子支付龍頭的金融科技公司「Wirecard」因被踢爆一筆19億歐元（約台幣631億元）的鉅額款項憑空蒸發，引爆假帳醜聞，股價一度斷崖式暴跌95%。

黃天牧舉德國電支龍頭案例，強調信任可創造價值，累積信任過程緩慢，消逝卻很快，當信任價值貶落，品牌價值也跟著一落千丈。

黃天牧昨日以便當為例，因天氣炎熱，金管會希望提供與會者品質較好便當，但同仁找到品質較佳便當的價格，是一般一倍以上，不過，買品牌好一點的便當讓大家吃了安心，這就是「品牌創造了價值」，便當中品牌價值來自食材好、處理過程精緻，以及消費者使用口碑信任，信任可產生價值；信任用在金融科技上，希望能滿足不同消費者不同時點的需求等，創造更多商品與服務，得到消費者永久信任。

他也認同集保中心董事長林修銘所說的「利他」理論，金融科技要利他，因為要走得遠，利他很重要，要以人性為依歸。