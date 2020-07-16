金融科技發展 金管會訂八大方向

金管會昨（15）日舉行第三場金融科技座談會，金管會主委黃天牧會後表示，金融科技發展路徑圖預計將在8月出爐，這是金管會第二本金融科技白皮書，以八大方向訂出未來台灣金融科技發展藍圖，並納入路徑圖中，未來的台灣金融科技將朝向由簡而繁、允許容錯空間、強化溝通等方向前進。

業者普遍希望跨部會的相關數據資料庫，能夠鬆綁，黃天牧承諾，金管會將研究聯徵中心等機構，未來如何在合理權利義務下，進行資訊共享。

黃天牧提八大方向，第一為人才培育，將從學校、金融業、官員開始建構金融科技人力，以利未來政策決定、金融科技監理。

第二為法規調適，金管會副主委邱淑貞將領軍，加速檢討過時法規，甚至可討論分級監理。

第三是資訊共享，與會業者建議成立國家級金融大數據資料庫，納入金融機構、健保署等相關數據，建構訂閱經濟或平台經濟，未來利用API採行使用者付費。

黃天牧說，國發會My Data機制算是跨部會完整資料整合，但外界對共享資訊有更高期待，金管會將參酌。

政大教授王儷玲建議解套個資法限制，讓金融生態圈數據共享，包括金控子公司可共同行銷，讓消費者授權開放銀行能共享金融資料，藉此有較好KYC認證以及流程。律師補充，相對要建立好稽核制度。

第四為建立單一窗口或諮詢平台部分，科技業、新創、律師等金融科技生態系參與者，都可加入，金管會擔下單一窗口責任。

第五為資安，金管會正規劃資安行動方案，8月初出爐。Google雲端台灣總經理邵光華說，當數據放雲端就是加密、傳輸過程也是加密、處理data也是加密，許多業者都已利用雲端數據庫。

第六為國際連結跨境合作。金管會已與其他監理機關簽署金融科技備忘錄，參加國際金融科技組織，持續在國際鏈結、跨境合作上努力。

第七為消費者保護，包括消費者資料隱私權、金融科技教育等等。