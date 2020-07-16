證券四合一 金管會：目前未規劃

資金行動帶動台股價量齊揚，金管會主委黃天牧昨（15）日首度針對台股資金行情表示，這波台股大漲，有資金因素，也有基本面因素。他並表示，證券四合一不是目前工作優先選項，是否採同股不同權必須謹慎，目前未看到此規劃。

金管會昨天舉行金融科技座談，會外受訪時，黃天牧談到台股這波資金行情，有基本面因素、也有資金因素，但是任何投資都有風險，大家要自己審慎評估。

至於生技股連跌四天，是否需示警？黃天牧說，股市的事情，只要資訊充分，投資人要自己判斷，金管會建構一個合理的法規環境，不會對單一類股表示特別意見。

這波台灣股市上揚反應基本面，黃天牧說，至少台灣受疫情影響相對小，也沒有像國外的封城，很多經濟活動照常運行，與其他有受疫情影響的國家，台灣經濟相對是好的。

外傳金管會有意重啟證交所、櫃買中心、期交所及集保四合一，黃天牧表示，金管會成立來就一直在談，前主委顧立雄任內也研究過，但目前不是他工作上優先選項，尤其現在要推創新板，需要證交所及櫃買中心合作，短期內不會處理四合一的問題。

至於櫃買中心推動公司化是為四合一預作準備？黃天牧說，也不必然如此，因櫃買是財團法人，證交所是公司組織，當初有做這方面討論，現階段大家期待的是創新板先完成，後續組織調整，若有需要再作研究。

對於會否重啟研究四合一？他表示，顧主委甚至更早都研究過了，證期局有過研究，國外也有交易所整併，但整併效益也是見仁見智，這件事需要從長計議。

推動新創板過程，會否考慮採取同股不同權作法？黃天牧說，尚未看新創板規劃，同股不同權在某些交易所有，但公司治理組織對同股不同權有些顧慮，就算採取同股不同權的交易所，適用部分也是特定的區間，這部分我們會很慎重，目前未看到有同股不同權的規劃。

黃天牧說，同股不同權要很謹慎，早期是某家大公司未在香港上市，到紐約上市，引起大家的思考。