法人、個人戶全面減碼 人民幣存款探六年半低點

人民幣雙率雙降，投資魅力明顯褪色。中央銀行昨（15）日公布，6月國銀人民幣存款餘額為人民幣2,411.73億元，為2014年2月以來、近六年半新低，並較5月大減人民幣52.01億元。

對於人民幣存款跌至近六年半新低，央行外匯局行務委員陳婉寧說，人民幣在國際的地位為觀察重點，另外，人民幣利率不像過去那麼高、那麼吸引人，也是主要原因。

央行統計顯示，6月底外匯指定銀行（DBU）存款餘額為人民幣2,082.6億元，月減人民幣61.67億元。陳婉寧指出，6月人民幣存款，法人戶與個人戶，定存與活存金額全面減少。

以法人戶而言，6月減少人民幣56.15億元，資金流向有二，一是電子業匯出支付貨款，二是投資國際債券。

據統計，國際債券6月新發行五檔，金額合計為人民幣35.94億元，到期兩檔，金額為人民幣19.3億元，差額約人民幣16.64億元，很可能就是法人戶減碼人民幣存款、轉而投資國際債券。

此外，個人戶人民幣存款，6月同步減少人民幣5.52億元。陳婉寧指出，6月沒有新成立的人民幣計價基金，但舊有的人民幣基金淨申購金額為人民幣3.67億元，因此，個人戶人民幣存款減少的原因，很可能是轉投人民幣基金。

在國際金融業務分行（OBU）部分，6月人民幣存款餘額為人民幣329.13億元，月增人民幣9.66億元，增加的主因為「電腦製造業匯入股利收入」，也就是電腦製造業在中國大陸領到股息後，將股息匯回國內的OBU。

央行提供資料顯示，截至5月，香港人民幣存款餘額為人民幣6,494億元，月增人民幣406億元。韓國人民幣存款餘額為人民幣91億元，月增人民幣6億元；新加坡3月人民幣存款為人民幣1,210億元，月增人民幣30億元。

央行資料顯示，6月人民幣兌美元升值1.01%，新台幣兌美元升值1.25%，新台幣升幅高於人民幣升幅，因此人民幣對新台幣貶值。