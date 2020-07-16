0.304％ 2年期定存單利率新低

為回收市場餘裕資金，中央銀行昨（15）日標售2年期定存單400億元，獲得金融業者熱烈搶購，得標利率落於0.304%，為歷史新低紀錄，並較6月下跌1.6個基本點（1個基本點為0.01個百分點）。

因應新冠肺炎疫情，各國中央銀行加碼貨幣寬鬆，熱錢蜂擁入台，推升新台幣匯率，墊高國內資金水位。

目前央行每月固定標售一期400億元的2年期定存單，成為金融機構積極搶進的標的。原先市場預期，這期定存單得標利率約在0.32%附近，沒想到利率明顯低於預期，顯示金融機構搶標意願非常強烈。

「銀行每月有多餘的資金要想辦法去化，央行定存單雖然利率不高，但可視為零風險標的，因此被金融機構視為重要的投資工具」，銀行主管說。

7月以來，央行定存單累計到期3兆2,799.55億元，發行金額為3兆4,070.25億元，意即這段期間內，央行增加1,270.7億元的發行量、從市場上抽走了逾1,200億元的資金。

央行發行定存單的目的是為了沖銷餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰；央行定存單餘額已突破8兆元大關，位於歷史高位。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式，金額為1,700億元與400億元。

至於短天期定存單，則採銀行向央行申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率0.11%。