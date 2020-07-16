國泰永續高息ETF 熱募

國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）是投資台股的傳統原型ETF，鎖定ESG永續及高股息概念個股，可望成為台股生力軍，幫助投資人參與優質企業成長。

雖然今年上半年全球股市因新冠肺炎疫情波動加大，但台股表現相對穩健，使得投資人信心回籠，加上外資6月以來買超台股逾千億元，資金回補力道強勁，帶動台股7月初站上「萬二」大關，10日剛成立的國泰台灣ESG永續高股息ETF（簡稱國泰永續高股息ETF）也獲投資人熱烈回響，募集逾67億元。

臺灣證券交易所指出，國泰永續高股息ETF為國內首檔結合高股息、ESG兩大優勢的ETF商品，所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，是以MSCI臺灣指數為母指數，主要篩選MSCI ESG評級資格在BB級以上，ESG爭議分數在3分以上，且提供高股息殖利率的臺灣上市或上櫃公司作為成分股，目前成分股計30檔。

國泰投信引述Bloomberg資料指出，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數近五年（2015年至2019年）平均殖利率高達5.4%，而且觀察其成分股如英業達、光寶科、中華電等，在今年公布的第六屆公司治理評鑑排名中，也是高居前5%的績優永續企業。

由於台灣有愈來愈多企業重視ESG永續經營，且台股殖利率在全球主要市場中排名數一數二，在當前低利率且波動的時代，不少投資人看好台股長線投資趨勢。

證交所表示，ETF和股票一樣交易便利，而且台股原型ETF追蹤一籃子股票的表現，屬性較單純，但ETF績效報酬與標的指數息息相關，投資前務必詳閱公開說明書，了解標的指數及成分股，並對投資風險及費用有充分認知後再投資。