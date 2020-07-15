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滙豐銀行 獲頒多項人民幣獎項殊榮

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

滙豐銀行不斷充實人民幣金融業務內容，以優質服務水平創造客戶價值，近日連續獲得亞洲地區標竿性媒體《亞洲貨幣》雜誌（Asiamoney）以及《財資》雜誌（The Asset）頒發之人民幣獎項，顯示滙豐在跨境人民幣證券投資及融資服務方面持續獲得市場認可。滙豐憑藉其豐富的服務經驗以及專業知識，一直致力為客戶提供量身訂造的人民幣產品包括存匯款、融資、資金管理、投資及風險管理等，以滿足客戶的各項業務需求。 

在《亞洲貨幣》雜誌（Asiamoney）的「2020年全球人民幣服務調查」中，滙豐集團獲得各國市場包括台灣的企業以及投資人評選為「最佳整體人民幣產品及服務供應商」，足見滙豐在人民幣作為國際貿易、投資及儲備貨幣的發展進程中，持續協助客戶把握相關商機，加快在金融市場的交易速度。 

自從《亞洲貨幣》2012年推出「全球人民幣服務調查」以來，滙豐集團連續九年在「最佳整體人民幣產品及服務」類別中排名第一。而今年的調查中，滙豐集團更於「離岸人民幣產品及服務」和「在岸人民幣產品及服務」兩項類別獲得最佳供應商的殊榮，代表滙豐在人民幣業務方面的卓越能力，以及在推動人民幣國際化的領先地位。 

滙豐（台灣）商業銀行環球市場處負責人何汝平表示，在過去的一年中，滙豐團隊持續關注人民幣的發展以及客戶對於人民幣業務的需求，這使得我們能夠搶得先機，在產品和服務上更廣泛地開拓市場。何汝平說道，「此次佳績肯定了滙豐作為人民幣業務服務的先驅；我們很高興連續九年保持第一的地位，並將持續協助客戶實現在人民幣市場的優勢。」 

自從2009年7月中國試行人民幣跨境結算以來，滙豐一直走在人民幣業務發展的前沿，擁有全球最龐大的跨境貿易人民幣結算網絡，迄今已將人民幣服務網絡擴展至超過50個市場。在台灣，滙豐台灣於去年銷售約28億元的離岸人民幣私募債券，較前年成長一半以上。同時，自2013年台灣開放離岸人民幣債券承銷業務後，滙豐台灣的市佔率始終居冠。 

滙豐台灣力求為客戶提供全方位的人民幣解決方案和服務，亦於日前獲得《財資》雜誌（The Asset）頒發「台灣最佳人民幣銀行獎」，這證明了滙豐台灣具備豐富的人民幣專業知識和國際市場經驗。此外，滙豐台灣的證券服務團隊更獲得《財資》雜誌頒發2020年「最佳基金代理服務─零售基金」獎項，此為滙豐台灣連續第三年獲得此項殊榮；滙豐證券服務團隊在台灣的基金業務代理服務歷史最為悠久、市佔率最大，目前旗下所服務的資產接近300億美元。 

人民幣 滙豐集團 和服

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