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今夏玩南港中信金融園區 文薈館推班克（Bank）學院展

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
中國信託文薈館推出「班克（Bank）學院－古今銀行大發現」暑期特展，以銀行業務為主題，展出古早的錢莊、市集，搭配現代縮小版的銀行櫃檯、金庫，邀請民眾來一場現代與未來銀行的時空之旅。圖／中信銀行提供
中國信託文薈館推出「班克（Bank）學院－古今銀行大發現」暑期特展，以銀行業務為主題，展出古早的錢莊、市集，搭配現代縮小版的銀行櫃檯、金庫，邀請民眾來一場現代與未來銀行的時空之旅。圖／中信銀行提供

Fun暑假了！位於台北市南港區的中國信託金融園區（簡稱「中信金融園區」）重磅推出各式各樣寓教於樂的活動，要讓大、小朋友不出國也能享有愉快的暑假時光。即日起有結合金融教育體驗的中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）「班克（Bank）學院－古今銀行大發現」暑期特展，還有園區中庭廣場本（7）月18日啟動的夏日戲水季，與8月15日、16日一連兩天的中信盃滑步車（Push Bike）競技賽，歡迎全家一起來中信金融園區玩翻夏天。

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）於今（15）日起至今年11月1日止，中信金融園區內的中國信託文薈館，特別推出「班克（Bank）學院－古今銀行大發現」暑期特展，以銀行業務為主題，展出古早的錢莊、市集，搭配現代縮小版的銀行櫃檯、金庫等，來一場現代與未來銀行的時空之旅。

文薈館管理委員會主任委員陳國世表示，暑期特展為小朋友設計出可以用力玩、開心學習金融知識的遊樂空間，但也要提醒大家防疫生活期間，須落實個人防疫作為，才能過一個快樂充實的暑假。此次特展規劃「過去銀行展區」、「現代銀行展區」、「未來銀行展區」、「金融動物園區」及「防疫新生活區」等5大展區，藉由翻牌、轉盤、趣味學習單等親子共學的遊戲設計，提供民眾發掘過去與未來的金融服務轉變。

除了金融教育體驗，中信金融園區將變身成小朋友的歡樂天堂，從本月18日至8月2日連續三個周末，中信金融園區廣場將舉辦夏日戲水季「瘋狂叢林－打水仗」活動，現場搭起超過10米的超大型戲水池、每週有不同造型的水上溜滑梯、大型水上對戰活動，號召現場朋友拿起水槍，一起進入瘋狂叢林與動物們熱鬧開打；現場還有水上闖關大挑戰，包括「鱷魚食果子」、「探險射擊」與「橫渡亞馬遜」三大關卡，完成闖關任務即可兌換神秘小物。除此之外，8月15日、16日一連兩天將舉辦全臺最高規格的中信盃滑步車競技賽，邀請3至6歲小朋友至中信金融園區共同飆速。

中信金融園區致力打造優質的親子友善空間，讓家長有一個安心舒適的休閒場地，室內與戶外皆用心提供多元豐富的活動，開啟孩子們的另類想像，更多好玩精彩活動請至「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」與「中國信託金融園區粉絲團」查詢。

中信金 中國信託商業銀行 暑假

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