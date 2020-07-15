轉投資印尼銀行踩雷　國壽：第二季認列損失

國泰金旗下國泰人壽轉投資的印尼Mayapada銀行爆出踩雷，因授信戶捲入當地大型弊案，銀行也出現存款流失的情況，印尼政府強制要求該銀行增資。國泰人壽今表示，該銀行近期存款已有回穩跡象，但考量弊案對該銀行的影響，已於第二季預估可能的損失並認列，至於是否參加增資還正在討論中。

國泰人壽花費133.1億新台幣投資印尼Mayapada銀行，目前持有股權約37.33%，是第二大股東，但今卻傳出Mayapada銀行因有授信客戶捲入政府投資弊案，造成存戶信心喪失，出現存戶流失，印尼政府更強制要求Mayapada銀行必須由大股東拿錢出來增資。

國泰人壽今表示，據印尼當地新聞報導，Mayapada銀行客戶因涉嫌掏空印尼國營保險公司及印尼軍公警社保基金，已遭印尼檢察機關以貪污、洗錢等罪名起訴，尚未定讞(以下簡稱Benny案)。Benny 在印尼當地與多家銀行有授信往來，Mayapada銀行僅為其中之一，該行總經理曾向印尼當地媒體表示，該行與Benny擔任負責人的公司授信往來正常，皆有土地擔保。

國壽也指出，印尼主管機關去年對Mayapada銀行金檢時也發現有授信缺失，加上疫情對該行業務造成影響，存款亦有流失現象，目前Mayapada銀行已採取應變措施，包括向同業拆借存款，近期存款已有回穩跡象，將持續密切監督後續發展。

但綜合考量Benny案司法判決結果，可能影響其還款能力、未來疫情發展對Mayapada銀行放款品質的潛在影響、金檢缺失等種種因素，國壽已在第二季底適當估計可能損失並認列權益法投資損益，並待會計師查核中。

國壽表示，目前持有Mayapada銀行37.33%股權，低於「控制股東」國信集團的Tahir家族，且Tahir已存入4.5兆印尼盾(約新台幣99億元)做為該行增資準備。至於國壽是否參加增資，內部還在討論中，如果考量要增資，除要通過董事會同意，也會依法向國內金管會申請核准才進行。