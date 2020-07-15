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投資印尼Mayapada銀行涉遭詐貸 國壽緊急發四點聲明

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

針對有媒體報導國泰人壽投資印尼Mayapada銀行遭客戶詐貸，國壽傍晚緊急發布聲明稿強調，外傳印尼Mayapada銀行存款流失現象，Mayapada已採取包括向同業拆借存款等應變措施，近期存款已有回穩跡象，至於詐貸案考量Benny案司法判決結果可能影響，國壽已於第2季底適當估計可能損失並認列在權益法投資損益，並待會計師查核中。最後外界關切的增資案，國壽強調內部尚在討論中，請投資人以公司公告為準。

國壽聲明如下：

據印尼當地新聞報導，該行客戶因涉嫌掏空印尼國營保險公司及印尼軍公警社保基金，已遭印尼檢察機關以貪污、洗錢等罪名起訴，尚未定讞(以下簡稱 Benny 案)。Benny在印尼當地與多家銀行有授信往來，Mayapada僅為其中之一，該行總經理Hariyono Tjahjarijadi曾向印尼當地媒體表示，該行與Benny擔任負責人的公司授信往來正常，皆有土地擔保。

另外，印尼主管機關OJK於2019年對 Mayapada金檢時亦發現有授信缺失，加以疫情對該行業務造成影響，存款亦有流失現象。惟據本公司瞭解，該行已採取應變措施，包括向同業拆借存款，近期存款已有回穩跡象，本公司將持續密切監督後續發展。

綜合考量Benny案司法判決結果可能影響其還款能力、未來疫情發展對其它放款品質的潛在影響、金檢缺失等種種因素，國壽已於第2季底適當估計可能損失並認列權益法投資損益，並待會計師查核中。

國壽目前持有該行 37.33%股權，低於控制股東Tahir家族， 依該行公告Tahir已存入4.5兆印尼盾(約新台幣99億元)做為該行增資準備。有關報載本公司擬增持股權乙事，本公司內部尚在討論， 如有相關股權規劃，依法需取得本公司董事會及金管會等主管機關相關核准方得為之，請投資大眾慎思明辨並以本公司公告訊息為準。

印尼 國壽 疫情

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