投資印尼Mayapada銀行涉遭詐貸 國壽緊急發四點聲明

針對有媒體報導國泰人壽投資印尼Mayapada銀行遭客戶詐貸，國壽傍晚緊急發布聲明稿強調，外傳印尼Mayapada銀行存款流失現象，Mayapada已採取包括向同業拆借存款等應變措施，近期存款已有回穩跡象，至於詐貸案考量Benny案司法判決結果可能影響，國壽已於第2季底適當估計可能損失並認列在權益法投資損益，並待會計師查核中。最後外界關切的增資案，國壽強調內部尚在討論中，請投資人以公司公告為準。

國壽聲明如下：

另外，印尼主管機關OJK於2019年對 Mayapada金檢時亦發現有授信缺失，加以疫情對該行業務造成影響，存款亦有流失現象。惟據本公司瞭解，該行已採取應變措施，包括向同業拆借存款，近期存款已有回穩跡象，本公司將持續密切監督後續發展。

綜合考量Benny案司法判決結果可能影響其還款能力、未來疫情發展對其它放款品質的潛在影響、金檢缺失等種種因素，國壽已於第2季底適當估計可能損失並認列權益法投資損益，並待會計師查核中。

國壽目前持有該行 37.33%股權，低於控制股東Tahir家族， 依該行公告Tahir已存入4.5兆印尼盾(約新台幣99億元)做為該行增資準備。有關報載本公司擬增持股權乙事，本公司內部尚在討論， 如有相關股權規劃，依法需取得本公司董事會及金管會等主管機關相關核准方得為之，請投資大眾慎思明辨並以本公司公告訊息為準。