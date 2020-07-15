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金管會第三場FinTech座談會登場 各界拋建議

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

金管會主委黃天牧今（15）日出席金管會舉辦的第三場金融科技座談會表示，金融科技發展路徑圖預計將出爐，將納入多種，並將從由簡而繁、允許容錯空間、強化溝通等前進。方向包括法規調適、資訊共享問題、單一窗口平台、資安、國際連結跨境合作、消費者保護、倫理規範等。

但對於業者普遍希望鬆綁跨部會的相關數據資料庫，黃天牧表示，聯徵中心的相關數據資料庫一直被詢問，金管會也會朝這方向努力。今日座談會上，邀集學者、科技業者、律師、電信業者以及證交所等高層參與。

會中業者聚焦的焦點，包含資訊共享、建立國家級數據資料庫、重視資安、鬆綁法規降低新創門檻、給予想參加電子支付業者更低門檻標準等。

總結時候，黃天牧談到，數位信任涉及到品牌價值，必須得到消費者永久信任，金融科技發展不能只是金管會獨木難撐，必須連結生態圈所有人共同經營，兼顧法尊、資安、內稽內控、個資保護等，要生態圈中的人一起努力。

法規調適中，協和律師事務所提出建議，可以針對機器人投顧業者的自動執行再平衡交易給予法規鬆綁、P2P平台機構過高資本額透過修正銀行法建立差異化監理機制等。台網電商發展協會也建議，可以加快電支與電票整合。

資訊共享部分，也是今日座談會上最多與會業者提出的建議。政治大學教授王儷玲建議解套個資法限制，讓金融生態圈的數據共享，包括金控子公司可以共同行銷，讓消費者授權開放銀行能夠共享金融資料，藉此有較好的KYC認證以及流程。

精誠資訊提出建議，可以成立國家級金融大數據資料庫，納入金融機構、健保署等相關數據，建構的訂閱經濟或平台經濟，未來可以利用API採行使用者付費，透過生命週期計算大家運用狀況等。

黃天牧對此回應，廣義數據、水電費共享等，國發會有my data，都看得出大家對資訊共享充滿期待，聯徵中心未來在合理權力義務之下，如何將資訊共享，都是發展藍圖方向會處理。

單一窗口平台部分，黃天牧指出，座談會中有律師提出希望納入律師公會，金管會也贊成，希望能協調金管會金融科技發展。

資安部分，黃天牧表示，金管會正在規劃資安行動方案，初步8月初就會有。

國際連結跨境合作。黃天牧指出，如何保護國內新創業者，以及跨境等，金管會會繼續國際連結監理合作努力。

金管會 黃天牧 資安 Fintech

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