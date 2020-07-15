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國壽投資印尼銀捲詐貸 金管會：損失在國壽承受範圍

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

對於國泰人壽踩中投資印尼PT Bank Mayapada 銀行被捲入巨額詐貸案。金管會主委黃天牧今（15）日表示，國泰金有向金管會通報重大偶發，業界傳出國泰會增資，國泰也已經澄清是初步收到的資訊。

金管會官員今日解釋，根據了解，因該詐貸案造成Mayapada有存款流失壓力，印尼當地主管機關OJK要求Mayapada 的控制性股東要增資，主要為印尼國信集團，國泰人壽並非控制性股東，但正在考慮評估增資與否。

根據金管會掌握最新資訊，該案是因為Mayapada 的一位授信戶，捲入當地投資弊案，被檢調機關起訴，加上新冠肺炎疫情衝擊，造成Mayapada 存款流失壓力出現，印尼OJK因此要求Mayapada 的控制性股東必須要增資。

國泰人壽當初向金管會申請兩階段投資，最高持股股權到40％，目前已經投入133億元新台幣、持股比例37.33％，假設增資持股比例在40％以內，就不需要再經過金管會申請。

但也因該詐貸案造成Mayapada流失存款壓力，國泰人壽將會依照財報編制相關規定，障面評價上，會認列相關損失。但金管會指出，該損失尚在國泰人壽可承受範圍，不至於到全損。

至於是否會增資持股超過40％以上？金管會解釋，當地對外資核准最高持股就是40％，但可以以個案核准，讓持股超過50％以上，當地也有其他相關案例可以參考。

金管會官員說，根據了解，Mayapada去年稅後純益達到5,000多億元印尼盾（換算新台幣約10.2億元），到今年6月為止自結CAR（資本適足率）為17.1％，稅後純益仍為正，「這家銀行目前還有獲利狀況，並不是一個賠錢的銀行」，但實際認列多少並不清楚，國泰人壽就增資與否，正在評估中。

國泰人壽 金管會 印尼

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