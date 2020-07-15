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REITs面臨清算挑戰 金管會：由受益人會議作決定

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

有小股東今（15）日在媒體大篇幅刊登廣告，針對土銀國泰1號不動產投資信託基金（REITs），指稱「遭到基金經理團隊長期霸凌，須訴諸公評」，金管會主委黃天牧表示，受託機構已作說明；至於現有五檔REITs是否下市，須由受益人會議決定，金管會也希望市場上要有一定的商品。

對於小股東質疑國泰1號，金管會的態度為何？黃天牧表示，受託機構說今年不會用私募方式處理，受託人或管理機構的績效費用要不要處理，要到7月29日的受益人會議去處理，對於廣告述求，相關單位已作說明。

他表示，至於現行機制要不要調整，最近有另一家REITs也有受益人有不同意見，會了解大家共同看法，制度上要不要改革再去研究。

金管會是否會希望保留現有的五檔REITs？黃天牧說，這不是他主觀的要或不要，當初有人買，要不要如何處理，是契約上規定。

如果現有五檔REITs都要下市，金管會在政策上有考量嗎？黃天牧說，是否下市他不便直接評論，要由受益人會議作最後決定，我們當然希望市場上都有一定的商品，市場才能永續發展。

金管會 黃天牧 國泰

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