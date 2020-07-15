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育世博生技攜手中國藥明巨諾 合攻細胞療法

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

世博生技（育世博）今（15）日宣布已與藥明巨諾（JW Therapeutics）簽訂自然殺手細胞（簡稱oNK 細胞）產品 ACE1702 及 ACE1655 的專屬優先授權合作協議，並取得簽約授權金、階段性付款及銷售權利金。藥明巨諾將優先擁有在中國大陸、香港及澳門市場進行臨床研究以及後續相關商業化推廣權力。

育世博擁有獨步全球的 ACC（Antibody-Cell Conjugation）技術平台，利用「抗體-細胞複合技術」，將抗體黏著於自行開發的現成（off-the-shelf）、有治療潛力的 oNK 細胞上來增強腫瘤毒殺能力，藉此發展一系列應用抗體複合免疫細胞（ACE）。

育世博執行長蕭世嘉博士表示，當前的細胞治療，需要從病人採血經過數日一連串的加工處理培養分析等程序，才有機會回輸病人體內進行治療，而育世博提供的「現成」（Off-the-shelf）細胞治療研究藥物，為已經生產完工的異體細胞研究製品。當臨床研究的病人經試驗醫師診察、判定符合研究條件，不需採取血液，就可直接進行接受細胞治療。因具量產規模，「現成」的細胞治療研究藥物在價錢上更有競爭優勢，不僅可望搶佔更多市場份額，更能一舉減輕病患經濟上的負擔並縮短治療時間，造福更多病患與家庭。

ACE1702 及 ACE1655 兩項產品為育世博 ACC 技術平台首批研發出用於實體腫瘤及血液腫瘤細胞治療的創新治療方案。

ACE170：ACE1702 是標定靶向 HER2 的 oNK 細胞治療研究新藥，用於治療 HER2 表現的實體腫瘤; 而ACE1655：ACE1655 是標定靶向 CD20 的 oNK 細胞治療研究新藥，用於治療 B 細胞惡性血液腫瘤，包括某些形式的白血病及淋巴瘤。

蕭世嘉博士進一步指出，這次合作結合育世博的創新細胞治療技術，與藥明巨諾在癌症免疫領域的藥物開發能力，有利於深化雙方在癌症領域及 oNK 細胞治療的策略布局。

藥明巨諾執行長李怡平醫師表示，很高興和育世博強強聯手共同開發 ACE1702與 ACE1655，期待能帶來更多創新、安全及有效的免疫細胞療法選擇，讓更多病患因此而受惠。

育世博成立於 2016 年，瞄準新一代免疫細胞療法，至今 ACC 技術平台已有4 個針對不同腫瘤標的的候選藥物。由於平台技術深具延展性、可以不斷替換癌症標的，預期能快速拓展至更多適應症並積極爭取海外授權合作機會。育世博的主要股東結構包含玉山創投、國泰創投、中加投資、益鼎創投、DEFTA Partners 與晟德集團等。

世博 創投

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