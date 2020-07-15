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元富證券 三度榮獲國家品牌玉山獎殊榮

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
元富證券三度榮獲國家品牌玉山獎殊榮。圖／元富證券提供
元富證券三度榮獲國家品牌玉山獎殊榮。圖／元富證券提供

元富證券近年來積極推出各項產品、服務及平台，今年以「智能雲端條件單」及「元富亞洲高股息ETN」(020013)第三度獲得國家品牌玉山獎兩項最佳產品獎肯定。元富證過去即曾於第14屆以獨家開發的「小資零股理財平台」及第16屆以「智能行動選股APP」獲獎，展現元富證券多年來在金融科技佈局及金融產品推陳出新的雄厚實力。

元富證券總經理李明輝表示，多數投資人時常因無法隨時盯盤並適時進出投資操作，進而發生錯失買賣時機的情況，元富證券看到了投資人的痛點，推出「智能雲端條件單」，由雲端系統智能洗價且一雲多屏免登入系統，支援多平台且不論是電腦桌機、手機都可以使用，只要依條件觸發即可完成委託下單，提供隨時隨地掌握市場脈動與買賣時機點，投資人無需登入系統，只需交給電腦監控即可，大幅提高委託交易速度，且提供單項、複合條件監控功能，讓設定的條件更精準到位。

此外，有鑑於國人最青睞之海外市場以中國、美國及亞太地區為主，因此元富證券也針對前述市場，挑選當下最符合投資人需求的特色化指數，於去年12月31日發行「元富亞洲高股息ETN」。投資地區涵蓋低波動、高殖利率的亞太地區（日本除外），一次滿足海外投資需求，並篩選具備發放股利持續性、股利連續三年成長的優質標的，此檔ETN為台幣計價，即使投資海外也無需自行換匯，可輕鬆投資外幣及海外資產，且ETN投資成本便宜又透明，適合投資人長期持有。

未來，元富證券將持續打造數位金融科技服務及推出多元金融產品，投入並整合相關資源，提供更多符合投資人需求的商品，並搭配便利又精準的數位金融服務，協助投資人獲得更具效益的獲利。

元富 高股息 ETN

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