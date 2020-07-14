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台壽人壽官方LINE帳號上線 阿龍貼圖免費下載

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

秉持以客戶為中心，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）善用數位科技提升客戶服務接點，積極提升客戶體驗，推出保險業界功能最完備的『台灣人壽LINE官方帳號』，將數位接軌服務推向嶄新境界，提供「即時掌上服務」，讓台灣人壽逐步成為「最為客戶著想的保險公司」。

台灣人壽即日起推出『台灣人壽LINE官方帳號』，訴求「阿龍LINE隨行　服務隨時行」，秉持”yes you CAN！”服務精神，功能涵蓋3大特色：便利（Convenient）、專業（Advisory）、通知（Notice），讓數位保險一站到位。LINE官方帳號與個人化保單服務結合，保戶完成LINE綁定後，即享有即時便利的貼身保險服務，成為後疫情時代保險服務新選擇。

台灣人壽LINE官方帳號有四大亮點，一、業界最完整個人化通知：提供12類最完整個人化保險服務通知，讓客戶安心權益不漏接。二、專業顧問諮詢一鍵找：一鍵即可找到專業顧問，任何保險問題、保障規劃都能尋求協助，提供有溫度且即時的數位服務。三、預約旅平險專人打給我：平安Call Call卡會員可使用LINE預約投保旅平險，專人致電會員協助全家投保旅平險，省時省力又不費心思。四、豐富資訊即時掌握：線上就可完成10項隨時可查及6項便利申請，投保、繳費、借款、理賠、保單變更等完整各項保單查詢及申請服務，服務隨時行。

為慶祝『台灣人壽LINE官方帳號』上線，即日起至8月13日將『台灣人壽LINE官方帳號』加為好友，即可免費獲得阿龍貼圖。活潑的阿龍貼圖以逗趣的模樣呈現，結合生活日常、保險及趣味，推出「讚讚讚」、「+1」、「保平安」、「蝦…抱了」、「是在哈囉」等16款實用貼圖，趕緊讓台壽阿龍與你LINE在一起。

為回饋保戶，即日起加入台灣人壽LINE官方帳號好友並綁定申請個人化服務就有機會獲得Switch、AirPods Pro、阿龍周邊商品等多項驚喜好禮，越早加入抽獎機會越多。只要於LINE官方帳號內搜尋「台灣人壽」、或鍵入「@taiwanlife」成為台灣人壽LINE好友，即可與阿龍逗陣LINE作伙。

台灣人壽保險 LINE 貼圖

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