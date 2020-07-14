快訊

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

小額終老險前五月新契約銷售5.4億元 熱度降溫

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會2019年下半年放寬二張門檻及小額終老險最高保額從30萬元放寬到50萬元，雖然一度造成熱銷，下半年較上半年件數與金額都倍增，但今年1~5月銷售再度降溫，截至5月底為止，僅銷售出2.9萬件、5.4億元，金管會推小額終老險以來累計已銷售將近76億元。

我國將在2026年邁入超高齡社會，自去（2019）年起自然人口也首度出現負成長。有鑑於高齡與少子化，金管會自2016年開始設計並推動小額終老險，因結構簡單、加上保費相對傳統壽險便宜二、三成，有13家保險公司開辦，一開始一人一生只限買一張、保額僅30萬元，去年7月放寬至二張、50萬元，一年期傷害保險附約保額最高從2萬元提高至10萬元，之後一度造成單月就可大賣萬張、單月新契約1.6億元的佳績。

據金管會統計，小額終老險未放寬前，2019年上半年僅賣出2萬6,458件，7月新制上路後隨即衝高至5萬7,638件，大增117%。

新契約保費方面，亦從2019年上半年的4億2,845萬元，大幅成長至9億6959萬元，同樣倍增成長。

今年7月開始幾乎保費通通需要調漲，保險局特別核定小額終老保險預定利率維持2％，排除在這次責任準備金降碼之外，以免導致保費上漲，失去小額終老保險美意。但是也因為沒有漲價推升因素，無需在今年上半年搶買，當每人二張上限逐漸買完後，今年熱度再度降溫，今年前五個月總計只賣出2萬9,113張及5億4,080萬元，雖然仍略高於2019年上半年，但是已大大不如新制上路後的爆衝情況。

壽險公會日前公布小額終老實施以來，截至2019年底累計已銷售70億5,182萬元，截至今年前五月累計75億9,262萬元，已逼近76億元，今年可望挑戰80億元大關。

保險 金管會

延伸閱讀

eToro等非法期貨商頻來台招攬 金管會已移送檢調逾41家

樂天純網銀已向金管會送件 預計10月初開業

大同股東會改選爭議 金管會開鍘作出兩處分

疫情掀電子支付使用潮 用戶數快破900萬人

相關新聞

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

近年eToro(e投睿)交易平台盛行，金管會今表示，eToro不是我國合法的證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨...

失能年輕化 我該買失能險還是長照險？

一般認為失能多好發在高齡族群，但由於現代人生活壓力大，疾病逐漸出現年輕化的現象，國人必須提早面對長照失能議題，趁年輕時規劃保險是自保的方式之一，但是投保前先釐清，你買的是「長照險」還是「失能險」。

國票金舉行法說會 蔡衍明之子蔡紹中首次低調現身

國票金控今（14）日舉行法人說明會，蔡衍明兒子蔡紹中首次以國票金控副董事長身分出席國票金控法人說明會，今日低調現身，蔡家...

只看介面「潮」挑數位帳戶？鎖定「3大挑選重點」滾出第一桶金

數位轉型是當今各行各業的趨勢，全球銀行也紛紛轉型推出數位銀行的服務，相較於傳統銀行帳戶，除了申辦流程更為簡便快速，各種大小事都能透過一台手機搞定

大戶投創佳績 永豐金證上半年線上開戶逾2.5萬戶

防疫加上各國救市資金浪潮，海內外投資熱度持續上升，上半年永豐金證券「大戶投」線上開戶創下超過2.5萬千戶的佳績。

台新循李世聰模式退場不可能 彰銀經營權之爭法官決定

彰化銀行經營權之爭，台新金控六年前控告財政部違反「彰銀經營權的契約認定 」案，今（14）日午召開言詞辯論庭，因缺乏具體和...

街口支付振興優惠方案出爐 推免綁定也能享多重優惠

因應疫情對於經濟的衝擊，街口支付響應政府推動的振興三倍券方案，推出一系列的優惠活動，期望運用平台優勢，透過多重優惠刺激民...

景順投信：短高收債兼具收益與低波動 更適合未來環境

面對低利率環境以及新冠疫情等多重衝擊，市場波動加劇已成常態，景順投信指出，身處不確定環境下，投資人更需要收益相對高、波動...

失能年輕化 我該買失能險還是長照險？

一般認為失能多好發在高齡族群，但由於現代人生活壓力大，疾病逐漸出現年輕化的現象，國人必須提早面對長照失能議題，趁年輕時規劃保險是自保的方式之一，但是投保前先釐清，你買的是「長照險」還是「失能險」。

新台幣午盤升片值1.04角 暫收29.48元

新台幣今（14）日午盤以29.48元兌1美元，升值1.04角暫收，成交金額則為2.93億美元 。

富邦媒全球購物祭開跑 線上出國血拼、買氣估增兩倍

富邦媒（8454）旗下momo購物網即日起至7/17盛大舉辦《全球購物祭》。活動集結全球百大品牌，加上momo「國際品牌...

行動支付任你Pay！中油15日起開放電子支付加油

行動支付任你Pay！中油宣布明（15）日起全台自營加油站人工加油服務區，開放提供多項電子支付及第三方支付服務。消費者15...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。