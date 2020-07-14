小額終老險前五月新契約銷售5.4億元 熱度降溫

金管會2019年下半年放寬二張門檻及小額終老險最高保額從30萬元放寬到50萬元，雖然一度造成熱銷，下半年較上半年件數與金額都倍增，但今年1~5月銷售再度降溫，截至5月底為止，僅銷售出2.9萬件、5.4億元，金管會推小額終老險以來累計已銷售將近76億元。

我國將在2026年邁入超高齡社會，自去（2019）年起自然人口也首度出現負成長。有鑑於高齡與少子化，金管會自2016年開始設計並推動小額終老險，因結構簡單、加上保費相對傳統壽險便宜二、三成，有13家保險公司開辦，一開始一人一生只限買一張、保額僅30萬元，去年7月放寬至二張、50萬元，一年期傷害保險附約保額最高從2萬元提高至10萬元，之後一度造成單月就可大賣萬張、單月新契約1.6億元的佳績。

據金管會統計，小額終老險未放寬前，2019年上半年僅賣出2萬6,458件，7月新制上路後隨即衝高至5萬7,638件，大增117%。

新契約保費方面，亦從2019年上半年的4億2,845萬元，大幅成長至9億6959萬元，同樣倍增成長。

今年7月開始幾乎保費通通需要調漲，保險局特別核定小額終老保險預定利率維持2％，排除在這次責任準備金降碼之外，以免導致保費上漲，失去小額終老保險美意。但是也因為沒有漲價推升因素，無需在今年上半年搶買，當每人二張上限逐漸買完後，今年熱度再度降溫，今年前五個月總計只賣出2萬9,113張及5億4,080萬元，雖然仍略高於2019年上半年，但是已大大不如新制上路後的爆衝情況。

壽險公會日前公布小額終老實施以來，截至2019年底累計已銷售70億5,182萬元，截至今年前五月累計75億9,262萬元，已逼近76億元，今年可望挑戰80億元大關。