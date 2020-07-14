信用卡刷哪張好？iCard.AI透過人工智慧推薦用卡

振興券自開放起，已吸引逾1,200萬人預購，形式以紙本居大多數，其次為信用卡綁定。基於國人習慣信用卡消費，全台已有超過4,800萬流通信用卡數，可預見下半年消費將以振興券配合信用卡。

因國人手中信用卡常屬不同銀行，消費者最常提到「不清楚我的信用卡有哪些商家優惠？」，以及「我的信用卡，該刷哪張？」為此，iCard.AI推出「刷哪張好」的新服務。消費者只要輸入手上所有信用卡，即可從100多個場景，超過7,000商家中，輕鬆瀏覽特定商家該「刷哪張好」以及該商家最優惠信用卡。

iCard.AI共同發起人張嘉臨說：「iCard.AI自4月上線以來，已服務眾多消費者申請到所喜歡的新卡及優惠。今推出「刷哪張好」希望能為更廣大的消費者解決用卡上的痛點。」

選擇振興券綁定信用卡的消費者，iCard.AI推薦三張最受矚目的新戶優惠：

富邦J POINTS卡：2020下半年無腦神卡，國內一般通路消費享有3% LINE Points回饋無上限。7月31日前富邦信用卡新戶透過iCard.AI的導流網址到銀行官網申辦，核卡30天內符合振興消費達3,000元(需登錄)，除了台北富邦送的1,000點LINE Points，iCard.AI另外加碼500元刷卡金。

滙豐現金回饋御璽卡：不用綁振興券，滙豐信用卡新戶透過iCard.AI的導流網址到銀行官網申辦，最高可以享2,000元刷卡金回饋。包括9月30日前新開立卓越理財/運籌理財帳戶，並成功申請自動轉帳扣繳信用卡正卡款項，可獲得自動扣繳禮刷卡金回饋新台幣500元，加上透過iCard.AI申請指定卡別信用卡加碼的1,000元刷卡金、新戶刷卡任務123的500元首刷回饋。

花旗現金回饋PLUS卡：即日起至7月31日，花旗信用卡新戶透過iCard.AI立即申辦按鈕導引至花旗辦卡頁面，新戶申辦核卡後30日內刷滿3,000元，可享新戶首刷滿額禮1,500元電子禮券，在家樂福、遠東SOGO百貨、7-Eleven、遠東百貨、王品集團中任選一個通路分批使用。