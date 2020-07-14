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看房人數大增 未影響5月購置不動產授信品質

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／即時報導

全球低利率，造成近來看房人數大增，房市轉趨熱絡，不過並未影響不動產授信品質，金管會今（14）日公布最新不動產逾放比率，今年5月底止房貸逾放比率0.16%、建築貸款逾放比率0.1%，均較4月來得低及持平。

金管會官員之前分析，疫情衝擊經濟，放無薪假人數雖增加，但因政府提供紓困措施，使房貸及建築貸款逾放未跟著提高。5月以後隨國內各地陸續解封，近來看房人數也增加，加上政府紓困貸款措施，房貸在內，本金及利息都可以緩繳，就不會進逾放比，因此5月房貸及建築貸款餘額變化未見疫情影響。

金管會銀行局今日表示，截至今年5月底止，購置住宅貸款的逾放金額120億元，較上月少4億元，逾放比率0.16%，跟去年底持平。建築貸款方面，今年5月底止，建築貸款的逾放金額有24.8億元，略高於上月2,000萬元，但逾放比率0.1%，同樣高於去年底的21億元、0.09%。

金管會官員表示，5月底不動產逾放比都低於本國銀行的逾放比率0.24%，顯示不動產授信資產品質都很穩定與健全。同時購置住宅與建築貸款餘額每年都增加超過2500億元與1200億元，每年餘額均呈現穩定成長。

房貸 金管會

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