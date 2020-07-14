疫情衝擊社福團體募款難 霖園集團員工自發樂捐

今年新冠肺炎疫情嚴峻衝擊經濟，讓原本就需外界伸出援手的社福團體雪上加霜 ，霖園集團員工發覺社福公益團體募款困境，自發推動樂捐活動，並由公司擴大促成，讓霖園旗下10餘家企業至7月31日止共同發起「十分幸福公益樂捐」，為社會弱勢團體雪中送炭，發揮「給人幸福就是幸福」理念，為社會帶來溫暖，期待創造社會良善循環，樂捐金額在短短兩周就突破620萬元，預估樂捐期滿時金額可望衝高，國泰計畫8月初將這筆善款捐贈給慈善機構。

根據統計，今年愛心物資的捐助比例月減近七成，也因為多數人在家防疫，讓以蒐集發票為主要收入來源的基金會收益也銳減，蒐集量能比去年同期減少逾四成 ，更有部分放置捐贈發票箱的店家，不敵疫情倒閉，為了持續讓舊有個案獲得照護，社福團體們只能咬牙苦撐。社福團體是撐起台灣社會安全網的重要支柱，一旦因疫情萎縮失去能量，將影響背後扶助的弱勢對象。

霖園集團以「大樹為您撐傘」為理念與社會共體時艱，繼日前國泰金控董事長蔡宏圖率霖園集團旗下公司，在國內疫情逐漸趨穩下鼓勵集團員工將獎勵國外旅遊預算全數投入國內後，為國內低迷經濟景氣與觀光注入活水後；長期投入各項公益活動的國泰同仁更察覺到，此次疫情大大衝擊社福公益團體募款，因此自發推動「員工樂捐活動」，更一舉獲得霖園旗下各公司贊同進而擴大促成，為國內社福公益團體挹助缺口。

樂捐活動開跑第一天，國泰人壽人力資源部同仁程彩虹就帶著二個女兒一起參加 ，程彩虹平時就常常帶著女兒一起參加公司舉辦的公益活動，包括愛心義賣、捐贈癌友的幸福魔髮等，這次公司發起樂捐，女兒也搶著要參加，並把存了很久的小小撲滿拿出來。今年9歲的大女兒蘋果說，雖然撲滿的錢只有一點點，但都要捐出來。6歲的二女兒西瓜也搶著說，要參加。