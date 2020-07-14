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大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

eToro等非法期貨商頻來台招攬 金管會已移送檢調逾41家

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

eToro(e投睿)等非法國際證期期貨投信紛紛來台招攬，透過網路交易平台招攬國人投資外國有價證券、外匯、選擇權等金融商品，遭金融監督管理委員會移送檢調，金管會今（14）日表示，今年以來至6月底已移送55件非法業者給檢調單位，其中光非法期貨商就占41件之多，同時據相關法令規定，違法招攬最重可處以七年以下、5,000萬元以下罰款。提醒國人勿輕信投資，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

金管會證期局官員表示，非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務，有鑑於國際跨境詐騙手法多元，境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷，投資人如要從事外國有價證券等金融商品之投資，應透過合法之金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

證期局官員表示，eToro(e投睿)交易平台行銷吸引國人投資外國有價證券等金融商品，金管會已於2019年11月29日發布警訊提醒投資人，eToro非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務。外國業者如在我國非法經營證券期貨業務，若涉及證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法相關刑事責任，金管會將依法移請檢調單位偵辦。據證期局統計，今年以來至六月底為止，已移送非法證券商1家、41家期貨商與投信13家。

eToro（e投睿）對外發布其網路平台上的全球投資用戶高達1,300萬人，其中台灣占亞太市場比重逾13%之多。證期局官員表示，非法期貨商來台招攬、進行違法保證金交易，最重可依期交法重罰七年及最高300萬元罰金，至於非法投信投顧業者來台招攬基金或提供顧問諮詢，會被處以五年以下徒刑，罰金則可罰100萬至5,000萬元。券商違反證交法最重處二年以下徒刑、180萬元以下罰金。目前還沒有接獲詐騙陳情，但有許多民眾向金管會詢問是否合法。

金管會表示，網站有設置合法金融業網站連結，投資人可查詢經金管會核准之金融機構，另亦可參考金管會督導證券商公會於其網站設置之「國際投資警訊」專區，查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布有關未經核准辦理證券期貨業務之公司名稱及涉有詐騙或吸金行為之警訊，以維護自身權益，避免受騙。

期貨交易 金管會 詐騙

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