銀行活存限時加碼 美元利率可達0.9%
資金行情推升台北股匯，股市站穩「萬二」行情，新台幣則攀升至29.4字頭高價水準，現在買美元正是撿便宜時機，但是買到的美元利率低得可憐，銀行推出的限時加碼活動，可作為美元資金暫時停泊之處。
永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行即日起推出「活利增多」美元活存增量加碼專案，民眾於9月30日前登錄完成後，美元活存增量金額達2萬（含）美元以上，即可享美元活存牌告利率加碼0.7%優惠（上限10萬美元），若增量金額為5,000（含）至2萬美元（不含），則享美元活存牌告利率加碼0.5%優惠。
同時，忠誠客戶加碼再升級，除上述活存優惠外，外幣新戶或幣倍卡客戶，年底前再享美元活存利率加碼0.1%優惠。此外，年底前每月於永豐銀行換匯並存入個人美元活期帳戶累積達美元1萬元（含）以上，當月再享美元活存利率加碼0.1%；符合上述各項資格者，累計最高可加碼至0.9%，等同牌告利率外再加碼18倍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言