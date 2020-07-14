銀行活存限時加碼 美元利率可達0.9%

一般認為失能多好發在高齡族群，但由於現代人生活壓力大，疾病逐漸出現年輕化的現象，國人必須提早面對長照失能議題，趁年輕時規劃保險是自保的方式之一，但是投保前先釐清，你買的是「長照險」還是「失能險」。

2020-07-14 13:00