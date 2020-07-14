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銀行活存限時加碼 美元利率可達0.9%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
永豐銀行推出「活利增多」美元活存增量加碼專案，利率最高可加碼到0.9%。圖/永豐銀行提供
永豐銀行推出「活利增多」美元活存增量加碼專案，利率最高可加碼到0.9%。圖/永豐銀行提供

資金行情推升台北股匯，股市站穩「萬二」行情，新台幣則攀升至29.4字頭高價水準，現在買美元正是撿便宜時機，但是買到的美元利率低得可憐，銀行推出的限時加碼活動，可作為美元資金暫時停泊之處。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行即日起推出「活利增多」美元活存增量加碼專案，民眾於9月30日前登錄完成後，美元活存增量金額達2萬（含）美元以上，即可享美元活存牌告利率加碼0.7%優惠（上限10萬美元），若增量金額為5,000（含）至2萬美元（不含），則享美元活存牌告利率加碼0.5%優惠。

同時，忠誠客戶加碼再升級，除上述活存優惠外，外幣新戶或幣倍卡客戶，年底前再享美元活存利率加碼0.1%優惠。此外，年底前每月於永豐銀行換匯並存入個人美元活期帳戶累積達美元1萬元（含）以上，當月再享美元活存利率加碼0.1%；符合上述各項資格者，累計最高可加碼至0.9%，等同牌告利率外再加碼18倍。

永豐銀行 新台幣

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