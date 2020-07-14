想買美元該選哪家銀行？2家銀行推高利、永豐加碼0.9％

買美元要選哪一家銀行？永豐銀行邀全民共享振興熱潮，即日起，美元活存最高加碼18倍牌告利率。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，除提供永豐信用卡戶振興三倍券綁定加碼回饋外，再推出美元活期存款利率限時加碼優惠，為讓客戶靈活調度美元資產，即日起，線上登錄完成且美元存款增量金額達2萬（含）以上及完成指定任務，年底前享利率最高加碼0.9%，等同牌告利率外再加碼18倍，全民振興超有感！

另外，渣打銀也推出即日起至2020年9月30日止，於專案期間完成登錄並存入美元新增資金，依帳戶月平均餘額計息，活存年息最高可加碼至1.1%；若為渣打銀行全新開立外幣帳戶新戶或既有客戶成功推薦一位好友成為渣打優先理財客戶，可再享年息額外加碼0.1%；另外透過線上換匯達滿額，再額外加碼0.1%，合計美元活存年息最高可達1.3%。

永豐銀行表示，旗下推出「活利增多」美元活存增量加碼專案，民眾於9月30日前登錄完成後，美元活存增量金額達2萬（含）美元以上，即可享美元活存牌告利率加碼0.7%優惠（上限10萬美元），若增量金額為5,000（含）至2萬美元（不含），則享美元活存牌告利率加碼0.5%優惠。

同時，忠誠客戶加碼再升級，除上述活存優惠外，外幣新戶或幣倍卡客戶，年底前再享美元活存利率加碼0.1%優惠。此外，年底前每月於永豐銀行換匯並存入個人美元活期帳戶累積達美元1萬元（含）以上，當月再享美元活存利率加碼0.1%；符合上述各項資格者，累計最高可加碼至0.9%，等同牌告利率外再加碼18倍。

除美元活存利率加碼外，永豐銀行為響應經濟振興，年底前，永豐幣倍卡戶享美元線上換匯減3分及綁定七大行動支付刷卡消費享最高回饋18%！