大戶投創佳績 永豐金證上半年線上開戶逾2.5萬戶

防疫加上各國救市資金浪潮，海內外投資熱度持續上升，上半年永豐金證券「大戶投」線上開戶創下超過2.5萬千戶的佳績。

永豐金證券總經理江偉源表示，網路世代的年輕投資人成長趨勢明顯，海外複委託業務顯著增加，今年前五月整體市場海外證券新增開戶數17.7萬戶，達去年全年的八成，為迎接台股及海外多重投資需求，「大戶投」數位帳戶再升級，全程線上作業，一次就可以同步完成台股及海外複委託開戶。

江偉源指出，海外複委託自民國80年開辦以來整體累計開戶已達188.8萬戶，呈現成長趨勢，今年3、4月，新型冠狀病毒疫情一度衝擊金融市場回跌，防疫不出門突顯數位服務需求，投資人危機入市逢低買進，不僅推動台股走強，以複委託投資海外股票的熱度也持續上升，今年前五個月，永豐金證券海外複委託光是零售交易量就突破千億元，市占為券商第一名。

江偉源表示，永豐金證券「大戶投」數位帳戶推動以來，今年上半年線上開戶數超過2.5萬戶，己達到去年全年四千多戶、逾五倍的成績，從客戶年齡來看，以30~39歲居多、超過1萬戶，其次為20~29歲的年輕人開戶也達近萬戶，顯見完全無紙化、方便快速的流程吸引年輕投資人開戶。

看好海外投資需求的成長性，「大戶投」再進化將數位開戶升級，投資人一次線上點選填寫資料，不用紙本、不用app、不用臨櫃，全程在線上即可同時完成台股及複委託開戶。

永豐金證券表示，既有的台股帳戶投資人，亦可以在線上點選加開複委託帳戶即可辦理。