台新循李世聰模式退場不可能 彰銀經營權之爭法官決定

彰化銀行經營權之爭，台新金控六年前控告財政部違反「彰銀經營權的契約認定 」案，今（14）日午召開言詞辯論庭，因缺乏具體和解方案而告失敗，按照既定程序，將待8月21日開庭聆聽判決，結果交給法官決定。

彰銀6月19日股東會董事改選，台新陣營拿下四席董事席次，其中包含三席獨立董事全由台新包辦，震撼金融圈，也為彰銀未來的經營，又投下更多變數。

彰銀經營權之爭纏鬥15年，每三年上演一次，今年股東會前後，市場上又再度充斥各種說法，其中包括台新金董事長吳東亮希望的退場機制，是比照彰銀另一位大股東、龍巖集團總裁李世聰出脫彰銀持股方式，由公股承接買回。

市場人士分析，財政部當初會買下李世聰持股是「不得已」，因為當時台新也同樣有機會承接李世聰持股，為防止台新併掉彰銀，財政部被「逼」的才去買，怎麼可能還會再買下台新的持股？

市場人士解讀，看起來台新金從頭到尾就是要財政部循李世聰模式買回去，但是公股沒能力再承接持股，也認為台新金也可以自己設法找買主；雙方根本談不下去，一切就只能按照既定程序，讓法官來決定