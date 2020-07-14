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景順投信：短高收債兼具收益與低波動 更適合未來環境

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

面對低利率環境以及新冠疫情等多重衝擊，市場波動加劇已成常態，景順投信指出，身處不確定環境下，投資人更需要收益相對高、波動度相對低的理財產品，而「短期高收益債券」在過去20年有17個年度出現正報酬，能提供投資人收益高一點、波動低一點的商品選擇。

根據Bloomberg統計過去20年，也就是從2000年至2019年全球高收益債券指數、美元高收益債券指數及短期高收益債券指數表現，可以發現短期高收益債券在過去20年有17個年度出現正報酬，單年度正報酬機率達85%，平均年度報酬率為7.1%，顯示其相對於長天期高收益債券更為保守的商品特性，可提供下檔保護及波動度皆低於一般高收益債券。

景順投信指出，景順全球優選短期高收益債券基金透過短天期的債券來參與不同經濟與產業的成長，能降低許多長期性的不確定因素，使投資更具綜效外；短天期債券能見度高，持有到期，能減少不必要的交易，可更有效的節省交易成本，使投資更具效益。

一般公司財報所呈現的投資能見度約為1到2年，與短期高收益債券到期日匹配，因此短期高收益債券的財報能見度相對較高，投資人對短債更有信心。另外，短期高收益債券較短的存續期，可大幅降低利率風險，提供的下檔保護及波動度皆優於一般高收益債券，是在經濟政策不確定性已升至歷史新高的現今大環境下，幸福且舒適的投資策略。

債券 財報 疫情

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