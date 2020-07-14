富邦媒全球購物祭開跑 線上出國血拼、買氣估增兩倍

富邦媒（8454）旗下momo購物網即日起至7/17盛大舉辦《全球購物祭》。活動集結全球百大品牌，加上momo「國際品牌振興券」助陣，網羅了32大品牌上百件商品最低下殺48折起。富邦媒表示，預估在國際品牌商品力加持，以及momo好康回饋下，買氣將較去年成長兩倍。

momo《全球購物祭》祭出「國際品牌振興券」百萬折價券現領現折活動，品牌從韓國SAMSUNG三星、英國Dyson、法國LANCOME蘭蔻、美國Häagen-Dazs 哈根達斯、義大利Ballarini 班樂尼等，熱推商品包括「SAMSUNG三星」Galaxy Note10 Lite 8G/128G（優惠價15200元）、「Dyson」V11 Absolute 手持無線吸塵器 雙主吸頭旗艦款（優惠價21900元）、「LANCOME蘭蔻」超未來肌因賦活露50ml（優惠價3500元）、「Häagen-Dazs 哈根達斯」全新經典口味迷你杯 18入組（優惠價920元）、「Ballarini 班樂尼」陶瓷不沾鍋平底鍋（優惠價959元）等。

此外，momo推出趣味互動遊戲，包含「環遊世界賺mo幣」消費者使用手機APP進入遊戲畫面，即可操控momo co開飛機收集金幣，最終累計分數將獲得相對應指定獎品，每日最高10 momo幣立即歸戶。還有消費者最期待的「整點搶千萬紅包」，活動期間每天9:05、11:05、12:05、13:05、15:05、17:05、19:05、21:05，共8時段皆可搶最高777 momo幣。

momo《全球購物祭》也獲得知名餐飲業者「頂呱呱」強力助陣，於活動期間內不限金額消費，即可登記領「呱呱包買一送一優惠券」（每日限量10,000份）。支付業者響應活動，包含國泰世華、玉山、台新、聯邦、永豐等28家銀行最高回饋5,000元。