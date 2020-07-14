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行動支付任你Pay！中油15日起開放電子支付加油

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
行動支付任你Pay！中油15日起開放電子支付加油。圖／中油提供
行動支付任你Pay！中油15日起開放電子支付加油。圖／中油提供

行動支付任你Pay！中油宣布明（15）日起全台自營加油站人工加油服務區，開放提供多項電子支付及第三方支付服務。消費者15日起可使用LINE Pay（含LINE Pay Money）、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等行動支付APP，加油消費時主動出示行動支付付款碼供加油站服務人員掃描讀取，即可輕鬆完成支付，享受便捷的加油支付體驗。

中油主管表示，為順應趨勢及因應消費者交易型態改變，中油致力推動多元支付服務以貼近民眾使用習慣，目前加油站除了可使用信用卡、電子票證、中油捷利卡及NFC行動支付等服務外，去年11月中油率先推出自有的加油行動支付工具「中油Pay」，整合中油聯名卡、會員卡及儲值卡等功能；截至目前為止，非現金交易比例已逾60%，成長快速。

為進一步提供民眾支付交易多元選擇及完善加油行動支付服務，明天起與LINE Pay、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等各大行動支付APP合作，導入中油加油站使用，開放上線服務期間，各行動支付業者不定期提供眾多優惠回饋。

中油初期先規劃於全台600多座自營加油站開放電子支付及第三方支付服務，未來將陸續擴展至加盟站使用。

中油 行動支付 加油站

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