中油推行動支付 LINE、街口、歐付寶、橘子都可以Pay

台灣中油今（14）日宣布，全台自營加油站人工加油服務區自明（15）日起提供電子支付及第三方支付服務，消費者15日起可使用LINE Pay（含LINE Pay Money）、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等行動支付APP，加油消費時主動出示行動支付付款碼供加油站服務人員掃描讀取，即可輕鬆完成支付，享受便捷的加油支付體驗。

台灣中油表示，目前加油站除了可使用信用卡、電子票證、中油捷利卡及NFC行動支付等服務外，去年11月再推出自有加油行動支付工具-「中油Pay」以整合中油聯名卡、會員卡及儲值卡等功能，截至目前為止，非現金交易比例已逾60%。

為進一步提供民眾支付交易多元選擇及完善加油行動支付服務，台灣中油今年再與LINE Pay(含LINE Pay Money)、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等行動支付APP合作導入台灣中油加油站使用。

台灣中油表示，初期將先於全台600餘座自營加油站開放電子支付及第三方支付服務，並將陸續擴展至加盟站使用，各行動支付業者也將不定期提供眾多優惠回饋，相關資訊可詳閱各APP公告資訊。