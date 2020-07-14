只看介面「潮」挑數位帳戶？鎖定「3大挑選重點」滾出第一桶金

文／葛緯詩

數位轉型是當今各行各業的趨勢，全球銀行也紛紛轉型推出數位銀行的服務，相較於傳統銀行帳戶，除了申辦流程更為簡便快速，各種大小事都能透過一台手機搞定，還有現金活存利息較高，跨行轉帳或跨行提領免手續費等優點，因此逐漸成為大家在選擇銀行帳戶時的首選。

不過隨著各家數位銀行如雨後春筍的冒出，不少人也相當困惑到底該怎麼選擇一個適合自己的數位帳戶。以下就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴大家，網友在選擇時，首要考量的因素有哪些，同時盤點符合這些特點的幾個數位帳戶，讓有選擇障礙的人再也不用困擾！

1.各項優惠與期限



由於少數純數位銀行少了實體營業處的營運成本，因此可以提供更多的優惠給存戶，加上數位帳戶是未來的一大趨勢，各家業者普遍都會推出不同的優惠吸引民眾開辦，搶攻市占率。對網友來說，討論度最高的則是比較每間銀行有什麼優惠好康，從中挑選出最適合自己的數位帳戶，像是提供的消費回饋、存款利率、免費跨轉或提款次數，甚至是與信用卡搭配綁定還能享有什麼額外優惠，都是挑選一大重點。此外也要注意優惠期限長短，才能享受到完整的活動回饋。





2.活存利率有多少



現在數位帳戶具備方便好用的操作介面只是基本條件，如同調查發現，網友更在意有什麼優惠活動，其中活存利率又扮演著一大關鍵角色。低利率的大環境下，就連動輒要綁6年、10年的定存利率吸引力也大不如前，反之不少數位銀行就有達1%左右的活存利率，遠高於一般錢放在傳統銀行的活存利息，計息方式也多採用每天計算，等於錢只要放在裡面，過一天算一天，每天都可以幫你「錢生錢」，加上活存具有隨時可以提領的靈活性，對於小資族來說方便又有感。

不過要特別注意的是，有些數位銀行雖然有著超高的活存利率，但僅適用於小額存款金額，超過的部分就不適用；有的則是有繁雜的前置任務要先達成，才能享有宣告的活存優惠，這些都是挑選時除了活存利率高低以外，也應該要一併考量進去的因素。





3.回饋加碼是什麼



除了基本的優惠與活存利率，相關的加碼回饋活動也是帶動討論的原因，例如有些信用卡的現金回饋特別強，但是要綁定數位帳戶，這時彼此就會有相互帶動的效果。現在的數位帳戶、信用卡回饋等優惠種類繁多，每間都有個別的強項，但申辦一大堆不同的帳戶與信用卡，又會造成管理上的麻煩，所以如果數位帳戶本身優惠不錯，搭配信用卡回饋加碼也很好用，對於善用信用卡消費賺取回饋的人來說往往會更有吸引力。





符合網友最在意考量重點的數位銀行

永豐大戶數位帳戶



APP黑色系卻不暗沉，大理白透露出沉靜與穩重，再加上金色的質感界面。以目前市面上的數位帳戶活存利率來說，只要超過1%就算高的標準來看，不僅有符合網友標準的1.1%，最重要的是無須任何條件，1元以上就可以開始計息，且適用額度高達50萬元，活動期限到2020年8月31日止。另外還可以搭配被網友封為目前無腦神卡之一的大戶信用卡，一般消費現金回饋國內2%、國外3%。加上數位通路像是Uber Eats、foodpanda等等、旅遊、影城等三大指定通路的額外5%，最高可以到國內7%、國外8%的超高回饋。

此外8月31日前還有大戶生日慶活動，新戶輸入HBDAY代碼完成申辦並且填寫投資屬性問卷，另外可以抽200元的現金加50元超商禮券；完成指定任務如下載大戶數位帳戶APP並登入、使用網銀換匯等，再加碼抽Apple Watch Series等好禮，絕對是網友申辦的最佳時機。

image source:永豐大戶數位帳戶





Richart數位帳戶

有著便捷操作介面與一目了然的帳務分析圖表，整體走可愛風格設計的Richart數位帳戶，相信網友並不陌生，擁有活存利率1%的優惠活動，期限至2020年12月31日止。但必須每月從非台新、郵局帳戶單筆轉入2萬元以上才可享有此優惠，適用額度為30萬元。

現在還有好友分享日活動，2020年9月30日之前，只要每成功推薦一名好友申辦Richart數位帳戶，推薦人就可以領到100元的推薦獎金，每人最多可以推薦5名好友，領取500元的獎勵金，另外還可以加碼抽現金5000元、1萬元等好禮。

image source:Richart





O-BanK數位帳戶

介面設計簡潔有力，多以線條與呼應品牌形象橘色為底的O-BanK，本身沒有特殊活存優惠，不過給予相對高於市場的2倍活儲利率，1元起息且存款金額無上限，但以網友的標準來看數位帳戶要有近1%活存利率才算高，略為遜色。

不過近期的新戶禮活動，只要成功開戶後連續6個月的日均往來資產總金額達到台幣5萬元，可享期間內任刷單筆1000元以上的一般消費，現金回饋500元的優惠，活動期限至2020年9月30日止。

image source:o-bank





iLEO數位帳戶

操作介面活潑可愛並且設計了一隻LEO獅，風格與Richart有異曲同工之妙的iLEO數位帳戶，目前擁有這幾間數位銀行中最高的1.2%活存利率優惠，而且不需任何條件，期限至2020年12月31日止。不過在如此高的利率之下，要注意天花板也相對較低，只有最高12萬元的適用額度限制，對於善於存錢的人來說很容易不小心超過。



至於信用卡的部分，iLEO信用卡的外幣與多達七大指定通路消費享有1.5%的額外回饋，也有綁訂數位帳戶加碼1%的優惠活動，但要注意這部分僅限新戶且每月上限100元；此外如果透過指定行動支付綁定iLEO卡片消費，還可以另有2%加碼回饋。目前也有推薦好友申辦拿獎金的活動，每成功推薦一名可以領取100元且無上限。

image source:iLEO





KOKO數位帳戶



相較於其他網友經常提到的數位帳戶，KOKO並沒有特別突出的活存利率優惠，操作介面上走的是便利簡潔的風格，並且有一目了然的消費分析圖表，可以快速瞭解自己把錢都花去哪裡，對於剛開始想要理財的小資族來說相當好用。此外還有可以拿來跟朋友聊天，內建通訊功能的奇妙設計。

最大的優勢仍在於每個月有多達50次跨行轉帳，與15次跨行提款免手續費的優惠，對於需要經常轉帳或是提款的人來說，省下的手續費也相當可觀，這項優惠公布期限至2021年1月5日止，後續是否會延長要特別留意。

image source:KOKO





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