快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只看介面「潮」挑數位帳戶？鎖定「3大挑選重點」滾出第一桶金

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
image source:pxhere
image source:pxhere

文／葛緯詩

數位轉型是當今各行各業的趨勢，全球銀行也紛紛轉型推出數位銀行的服務，相較於傳統銀行帳戶，除了申辦流程更為簡便快速，各種大小事都能透過一台手機搞定，還有現金活存利息較高，跨行轉帳或跨行提領免手續費等優點，因此逐漸成為大家在選擇銀行帳戶時的首選。

不過隨著各家數位銀行如雨後春筍的冒出，不少人也相當困惑到底該怎麼選擇一個適合自己的數位帳戶。以下就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴大家，網友在選擇時，首要考量的因素有哪些，同時盤點符合這些特點的幾個數位帳戶，讓有選擇障礙的人再也不用困擾！

1.各項優惠與期限

由於少數純數位銀行少了實體營業處的營運成本，因此可以提供更多的優惠給存戶，加上數位帳戶是未來的一大趨勢，各家業者普遍都會推出不同的優惠吸引民眾開辦，搶攻市占率。對網友來說，討論度最高的則是比較每間銀行有什麼優惠好康，從中挑選出最適合自己的數位帳戶，像是提供的消費回饋、存款利率、免費跨轉或提款次數，甚至是與信用卡搭配綁定還能享有什麼額外優惠，都是挑選一大重點。此外也要注意優惠期限長短，才能享受到完整的活動回饋。


2.活存利率有多少

現在數位帳戶具備方便好用的操作介面只是基本條件，如同調查發現，網友更在意有什麼優惠活動，其中活存利率又扮演著一大關鍵角色。低利率的大環境下，就連動輒要綁6年、10年的定存利率吸引力也大不如前，反之不少數位銀行就有達1%左右的活存利率，遠高於一般錢放在傳統銀行的活存利息，計息方式也多採用每天計算，等於錢只要放在裡面，過一天算一天，每天都可以幫你「錢生錢」，加上活存具有隨時可以提領的靈活性，對於小資族來說方便又有感。

不過要特別注意的是，有些數位銀行雖然有著超高的活存利率，但僅適用於小額存款金額，超過的部分就不適用；有的則是有繁雜的前置任務要先達成，才能享有宣告的活存優惠，這些都是挑選時除了活存利率高低以外，也應該要一併考量進去的因素。


3.回饋加碼是什麼

除了基本的優惠與活存利率，相關的加碼回饋活動也是帶動討論的原因，例如有些信用卡的現金回饋特別強，但是要綁定數位帳戶，這時彼此就會有相互帶動的效果。現在的數位帳戶、信用卡回饋等優惠種類繁多，每間都有個別的強項，但申辦一大堆不同的帳戶與信用卡，又會造成管理上的麻煩，所以如果數位帳戶本身優惠不錯，搭配信用卡回饋加碼也很好用，對於善用信用卡消費賺取回饋的人來說往往會更有吸引力。


符合網友最在意考量重點的數位銀行

永豐大戶數位帳戶

APP黑色系卻不暗沉，大理白透露出沉靜與穩重，再加上金色的質感界面。以目前市面上的數位帳戶活存利率來說，只要超過1%就算高的標準來看，不僅有符合網友標準的1.1%，最重要的是無須任何條件，1元以上就可以開始計息，且適用額度高達50萬元，活動期限到2020年8月31日止。另外還可以搭配被網友封為目前無腦神卡之一的大戶信用卡，一般消費現金回饋國內2%、國外3%。加上數位通路像是Uber Eats、foodpanda等等、旅遊、影城等三大指定通路的額外5%，最高可以到國內7%、國外8%的超高回饋。

此外8月31日前還有大戶生日慶活動，新戶輸入HBDAY代碼完成申辦並且填寫投資屬性問卷，另外可以抽200元的現金加50元超商禮券；完成指定任務如下載大戶數位帳戶APP並登入、使用網銀換匯等，再加碼抽Apple Watch Series等好禮，絕對是網友申辦的最佳時機。

image source:永豐大戶數位帳戶


Richart數位帳戶

有著便捷操作介面與一目了然的帳務分析圖表，整體走可愛風格設計的Richart數位帳戶，相信網友並不陌生，擁有活存利率1%的優惠活動，期限至2020年12月31日止。但必須每月從非台新、郵局帳戶單筆轉入2萬元以上才可享有此優惠，適用額度為30萬元。

現在還有好友分享日活動，2020年9月30日之前，只要每成功推薦一名好友申辦Richart數位帳戶，推薦人就可以領到100元的推薦獎金，每人最多可以推薦5名好友，領取500元的獎勵金，另外還可以加碼抽現金5000元、1萬元等好禮。

image source:Richart


O-BanK數位帳戶

介面設計簡潔有力，多以線條與呼應品牌形象橘色為底的O-BanK，本身沒有特殊活存優惠，不過給予相對高於市場的2倍活儲利率，1元起息且存款金額無上限，但以網友的標準來看數位帳戶要有近1%活存利率才算高，略為遜色。

不過近期的新戶禮活動，只要成功開戶後連續6個月的日均往來資產總金額達到台幣5萬元，可享期間內任刷單筆1000元以上的一般消費，現金回饋500元的優惠，活動期限至2020年9月30日止。

image source:o-bank


iLEO數位帳戶

操作介面活潑可愛並且設計了一隻LEO獅，風格與Richart有異曲同工之妙的iLEO數位帳戶，目前擁有這幾間數位銀行中最高的1.2%活存利率優惠，而且不需任何條件，期限至2020年12月31日止。不過在如此高的利率之下，要注意天花板也相對較低，只有最高12萬元的適用額度限制，對於善於存錢的人來說很容易不小心超過。

至於信用卡的部分，iLEO信用卡的外幣與多達七大指定通路消費享有1.5%的額外回饋，也有綁訂數位帳戶加碼1%的優惠活動，但要注意這部分僅限新戶且每月上限100元；此外如果透過指定行動支付綁定iLEO卡片消費，還可以另有2%加碼回饋。目前也有推薦好友申辦拿獎金的活動，每成功推薦一名可以領取100元且無上限。

image source:iLEO


KOKO數位帳戶

相較於其他網友經常提到的數位帳戶，KOKO並沒有特別突出的活存利率優惠，操作介面上走的是便利簡潔的風格，並且有一目了然的消費分析圖表，可以快速瞭解自己把錢都花去哪裡，對於剛開始想要理財的小資族來說相當好用。此外還有可以拿來跟朋友聊天，內建通訊功能的奇妙設計。

最大的優勢仍在於每個月有多達50次跨行轉帳，與15次跨行提款免手續費的優惠，對於需要經常轉帳或是提款的人來說，省下的手續費也相當可觀，這項優惠公布期限至2021年1月5日止，後續是否會延長要特別留意。

image source:KOKO


謹慎理財 信用至上


延伸閱讀

無上限、回饋高！盤點2020鄉民熱議的「宅經濟神卡」

手一滑給你全世界！十大「神威點數」驚人好處來了

窮人才用信用卡？內行人揭「隱藏好處」：有錢人常辦5張以上

信用

延伸閱讀

買POS機、App掃碼刷卡套現…陸信用卡「養貸」亂象

台新證App閃電下單 搶先機

三倍券綁卡申辦量大增 星展銀總座：首日申辦量10倍

信用卡綁三倍券 銀行推回饋不限名額搶商機

相關新聞

國票金舉行法說會 蔡衍明之子蔡紹中首次低調現身

國票金控今（14）日舉行法人說明會，蔡衍明兒子蔡紹中首次以國票金控副董事長身分出席國票金控法人說明會，今日低調現身，蔡家...

只看介面「潮」挑數位帳戶？鎖定「3大挑選重點」滾出第一桶金

數位轉型是當今各行各業的趨勢，全球銀行也紛紛轉型推出數位銀行的服務，相較於傳統銀行帳戶，除了申辦流程更為簡便快速，各種大小事都能透過一台手機搞定

大戶投創佳績 永豐金證上半年線上開戶逾2.5萬戶

防疫加上各國救市資金浪潮，海內外投資熱度持續上升，上半年永豐金證券「大戶投」線上開戶創下超過2.5萬千戶的佳績。

台新循李世聰模式退場不可能 彰銀經營權之爭法官決定

彰化銀行經營權之爭，台新金控六年前控告財政部違反「彰銀經營權的契約認定 」案，今（14）日午召開言詞辯論庭，因缺乏具體和...

街口支付振興優惠方案出爐 推免綁定也能享多重優惠

因應疫情對於經濟的衝擊，街口支付響應政府推動的振興三倍券方案，推出一系列的優惠活動，期望運用平台優勢，透過多重優惠刺激民...

景順投信：短高收債兼具收益與低波動 更適合未來環境

面對低利率環境以及新冠疫情等多重衝擊，市場波動加劇已成常態，景順投信指出，身處不確定環境下，投資人更需要收益相對高、波動...

失能年輕化 我該買失能險還是長照險？

一般認為失能多好發在高齡族群，但由於現代人生活壓力大，疾病逐漸出現年輕化的現象，國人必須提早面對長照失能議題，趁年輕時規劃保險是自保的方式之一，但是投保前先釐清，你買的是「長照險」還是「失能險」。

富邦媒全球購物祭開跑 線上出國血拼、買氣估增兩倍

富邦媒（8454）旗下momo購物網即日起至7/17盛大舉辦《全球購物祭》。活動集結全球百大品牌，加上momo「國際品牌...

行動支付任你Pay！中油15日起開放電子支付加油

行動支付任你Pay！中油宣布明（15）日起全台自營加油站人工加油服務區，開放提供多項電子支付及第三方支付服務。消費者15...

衝一波報復性旅遊 別以為國內旅遊就不用投保

明天起中小學開始放暑假，加上政府7月推出的國旅補助與振興三倍券開跑，國內旅遊開始復甦，許多家長計畫趁著暑假規劃出遊行程，...

中油推行動支付 LINE、街口、歐付寶、橘子都可以Pay

台灣中油今（14）日宣布，全台自營加油站人工加油服務區自明（15）日起提供電子支付及第三方支付服務，消費者15日起可使用...

玉山黃金種子計畫 台東再打造二所圖書館

玉山志工基金會深入台東縣關山鎮的關山國小及台東市馬蘭國小，打造第154、155所玉山圖書館，13日在玉山合唱團優美的歌聲...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。