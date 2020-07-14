玉山黃金種子計畫 台東再打造二所圖書館

玉山志工基金會深入台東縣關山鎮的關山國小及台東市馬蘭國小，打造第154、155所玉山圖書館，13日在玉山合唱團優美的歌聲中及國小學童活潑童趣的舞蹈表演中，開啟學校閱讀推動的新頁，也開啟了孩子們的知識之窗。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣榮獲教育部頒給台灣閱讀力績優城市第一名，非常敬佩玉山銀行將永續概念融入教育，不僅為偏鄉小學打造優質圖書館，讓孩子能在像童話般的環境閱讀與學習，還包括每二年提供新書、電費支應及硬體維護。期許台東的孩子能夠善用資源、主動學習，透過閱讀成為一位獨立思考的學習者 。

關山國小校長陳文玲表示，從圖書館評估到落成啟用，學校師生滿懷期待，短短二個月時間，一座五彩繽紛、舒適活潑、具學校特色的全新圖書館就呈現在親師生眼前，當孩子進到這個場域，眼神透出的光彩，嘴角洋溢的笑容，口中發出的驚嘆聲，相信以後這裡會是最受全校師生歡迎的學習場域。

玉山金控總經理陳美滿表示，很高興玉山已在台東成立八座圖書館，美麗的台東有好山好水，看到這裡的孩子，徜徉在閱讀世界、臉上洋溢滿足的笑容，期待未來能夠匯集更多世界卡貴賓的力量、志工的投入、兒童教育專家的參與，讓更多孩子能夠在充滿書香的環境成長，閱讀的養分將使希望種子長成一棵棵大樹，匯聚成一片森林，為美麗的台灣彩繪更美好的未來。