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取得印尼銀行過半股權？國壽：沒開董事會 無法評論

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰金旗下國泰人壽據傳將增加對印尼銀行持股至51%。圖／聯合報系資料照
國泰金旗下國泰人壽據傳將增加對印尼銀行持股至51%。圖／聯合報系資料照

據外電路透社報導，印尼監管局周一（13）日透露國泰金旗下國泰人壽將增加對印尼PT Bank Mayapada Internasional , Tbk (簡稱Bank Mayapada) 持股至51%，下周將進行財務盡職調查（Financial Due-Diligence），若取得過半數股權後將成為第一大股東，但國泰人壽表示並沒有開過董事會，無法評論。

國泰金總經理李長庚7月初才說「金融整併的時機到了，天下大亂但某些懂得善用機會的人，形勢大好」。今天就傳出國泰人壽已對印尼Mayapada銀行進行DD查核，預計增加持股至51%股權，創辦人所屬的Mayapada Group子公司 PT Mayapada Karunia是第二大股東，股權占26.42%。不過對此國泰人壽發言人林昭廷副總表示，目前對Mayapada銀行的持股是37.33%，但後續有沒有要增加到51%，程序上需要經過董事會討論，也要金管會核准，才會對外正式公告。目前公司並沒有召開董事會，所以對於外界傳聞，沒辦法評論。

國泰人壽早在2015年4月就獲金管會核准斥資新台幣94.27億元吃下印尼Mayapada銀行四成股權，當時是首家藉由併購方式挺進印尼當地銀行的保險公司，拿到4席獨董與2席監察人。之後2016年、2017年及2018年又三度參與其現增，分別再注資9.5億、9億及17億元，總投資金額已將近新台幣130億元。當初投資理由是看好銀行能為國泰人壽帶來穩定的投資報酬率、看好印尼市場發展性及成長動能，並提升保險業國際競爭力。

Mayapada銀行創立於1989年，2015年當時在印尼120家銀行中排行第31名，為印尼中型商業銀行，以企金業務為主，於全國有175個營業據點，且近八成據點集中在爪哇島的主要城市。國壽投資後Mayapada預計與包括國泰世華銀行、國泰人壽在內的國泰金控子公司開展各項金融業務合作，包括貿易融資、外匯、金融交易、消金、跨售、銀行保險、資產管理等。

國泰人壽 印尼

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