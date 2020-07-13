看好成北市東方新明珠 板信銀分行從松江搬到南港

板信商銀為提供台北市南港區客戶便捷、優質的金融服務，今（13）日將松江分行由台北市中山區松江路122號遷址至台北市南港區南港路一段218、220號，同時更名為南港分行正式開業營運。

今日喬遷開幕典禮由板信商銀總經理方嘉男及南港里里長李志錦、長虹建設董事長李文造等地方士紳代表共同主持剪綵儀式，隨即舉行迎賓茶會，分享開幕喜悅。

板信商銀南港分行臨近捷運南港站及南港展覽館站，距離南港軟體工業園區僅300公尺，南港區近年來在政府不斷推動大型公共建設下，計畫將南港火車站周邊打造為臺灣智埠中心，隨著捷運板南線、南港軟體園區、南港展覽館、高鐵南港站等大型計畫陸續改變南港風貌，南港車站也是「三鐵共構」車站，不僅提升運輸便利性，也帶動南港區的轉型與再發展，逐漸成為「台北市的東方新明珠」。板信商銀看好當地無限商機及未來發展潛力，特將松江分行遷移至此。

因應數位化生活環境發展，板信商銀指出，提供更便利及完善的金融交易功能，除於5月新增街口支付連結該行帳戶扣款服務，未來亦將完善資訊基礎建設，並持續提升及優化行動銀行及企業網銀功能。