看好成北市東方新明珠 板信銀分行從松江搬到南港
板信商銀為提供台北市南港區客戶便捷、優質的金融服務，今（13）日將松江分行由台北市中山區松江路122號遷址至台北市南港區南港路一段218、220號，同時更名為南港分行正式開業營運。
今日喬遷開幕典禮由板信商銀總經理方嘉男及南港里里長李志錦、長虹建設董事長李文造等地方士紳代表共同主持剪綵儀式，隨即舉行迎賓茶會，分享開幕喜悅。
板信商銀南港分行臨近捷運南港站及南港展覽館站，距離南港軟體工業園區僅300公尺，南港區近年來在政府不斷推動大型公共建設下，計畫將南港火車站周邊打造為臺灣智埠中心，隨著捷運板南線、南港軟體園區、南港展覽館、高鐵南港站等大型計畫陸續改變南港風貌，南港車站也是「三鐵共構」車站，不僅提升運輸便利性，也帶動南港區的轉型與再發展，逐漸成為「台北市的東方新明珠」。板信商銀看好當地無限商機及未來發展潛力，特將松江分行遷移至此。
因應數位化生活環境發展，板信商銀指出，提供更便利及完善的金融交易功能，除於5月新增街口支付連結該行帳戶扣款服務，未來亦將完善資訊基礎建設，並持續提升及優化行動銀行及企業網銀功能。
方嘉男表示，板信商銀未來除持續回饋鄉里、參與各項公益人文活動，亦將透過提升與增加數位金融服務及交易功能，並依經濟發展與金融服務需求調整通路區域配置，以提供客戶更優質與全方位的金融服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言