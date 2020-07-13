綠巨人回來了！中華郵政斥資151億元買債 登6月買債王

「綠巨人」重返債市。根據櫃買中心最新出爐統計，今年6月中華郵政砸下151億元重金買債，登上當月債券買超王，同時也是今年以來首次奪下債券買超冠軍。資深債券商主管指出，中華郵政上月確實頻頻加碼債券，且「綠巨人」除了買公債外，也鎖定不少績優公司發行的公司債。

因應新冠肺炎疫情，全球中央銀行加碼寬鬆，台灣央行6月雖未進一步降息，卻也刻意營造寬鬆環境，以協助經濟成長。銀行主管說，國內資金十分充裕、公債利率位處低檔，相較於公債，公司債利率略高一些，因此，中華郵政這些急覓資金去化管道的金融機構，6月也大舉加碼國內公司債，以提升投資報酬率。

其中，民營銀行元大銀行單月買超62億元為買超亞軍，第一銀行買超48億元，為買超季軍，永豐銀行與兆豐銀行也擠入第四與第五大，買超金額分別為45與44億元。

買超第六至第十大金融機構依序為凱基銀行、國際票券、中華票券、陽信銀行與華泰銀行，單月買超金額介於15~35億元。

中華郵政資金雄厚，在國內債市「喊水會結凍」，因而有了「綠巨人」封號。立法院預算中心報告指出，中華郵政今年郵政資金規模預計將達7兆3,965億元，創歷史新高紀錄。