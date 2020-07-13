星展銀推eco永續卡 國內消費年底前最高3％回饋
星展銀今（13）日舉行記者會，總經理林鑫川宣布推出亞洲第一張生物可以分解的材質信用卡星展eco永續卡，卡體材質使用可由生物分解的生質材料PLA（聚乳酸），卡面加入台灣黑熊形象，讓卡友、民眾了解環保重要性。
另，星展銀此次找到一卡通通路夥伴，該卡加上一卡通使用通路，提高使用率，共創環境永續。
該卡同樣也有搭配三倍券優惠，7月底前新戶最高可以拿到1,388元回饋。
林鑫川指出，星展銀一直以：負責任的銀行業務、負責任的企業營運、創造社會影響力做為永續發展核心目標。今年與友達合作永續發展指數貸款，在台灣不管是太陽能發電也積極參與，消金也鼓勵使用電子帳單，今年3月並推出綠色存款專案活動。
星展eco永續卡給國內消費1.5％無上限現金積點回饋，但到年底前提高到3％，海外消費2.5％回饋。另外給予三大低碳交通方式額外加碼：
1.共享汽機車租用費，享額外5％現金積點加碼回饋，加上原本3％回饋，最高可以回饋到8％，每期回饋上限200點。
2.指定通路刷卡支付電動機車充電、換電資費，享有額外5％現金積點加碼回饋，每期回饋上限100點。
3.支援一卡通功能，到9月底為止，新戶核卡後30天使用一卡通自動加值可以享有20％回饋，每人回饋上限300元。
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