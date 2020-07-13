星展銀推eco永續卡 國內消費年底前最高3％回饋

星展銀今（13）日舉行記者會，總經理林鑫川宣布推出亞洲第一張生物可以分解的材質信用卡星展eco永續卡，卡體材質使用可由生物分解的生質材料PLA（聚乳酸），卡面加入台灣黑熊形象，讓卡友、民眾了解環保重要性。

另，星展銀此次找到一卡通通路夥伴，該卡加上一卡通使用通路，提高使用率，共創環境永續。

該卡同樣也有搭配三倍券優惠，7月底前新戶最高可以拿到1,388元回饋。

林鑫川指出，星展銀一直以：負責任的銀行業務、負責任的企業營運、創造社會影響力做為永續發展核心目標。今年與友達合作永續發展指數貸款，在台灣不管是太陽能發電也積極參與，消金也鼓勵使用電子帳單，今年3月並推出綠色存款專案活動。

星展eco永續卡給國內消費1.5％無上限現金積點回饋，但到年底前提高到3％，海外消費2.5％回饋。另外給予三大低碳交通方式額外加碼：