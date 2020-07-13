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兆豐銀免費提供「樂退健診」 五大面向分析資產配置

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
兆豐銀行提供免費「樂退健診」服務，五大面向專業分析資產配置，規劃專屬資產配置組合，還有機會獲贈限量禮品。圖／兆豐銀提供
兆豐銀行提供免費「樂退健診」服務，五大面向專業分析資產配置，規劃專屬資產配置組合，還有機會獲贈限量禮品。圖／兆豐銀提供

為了幫助客戶實現提早退休的夢想，兆豐銀行提供免費「兆豐真貼心樂退健診」服務，整合財富管理行動理專iPad系統，針對40至69歲有退休財務規劃需求的績優理財客戶，由專屬理財顧問透過行動iPad試算功能，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，以視圖、直觀設計，輕鬆易懂的文字，審視財務缺口，並提供最適化資產配置，協助客戶採取有效的理財行動，及早準備退休規劃

兆豐銀行投資顧問團隊指出，想要在退休後過著財務無憂的樂退生活，就需要完整的財務規劃；兆豐銀行推出的樂退健診系統，是依據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，藉由「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析，規劃專屬的資產配置組合，達到分散投資風險且兼顧收益的效果。目前全球退休政策的走向已逐步朝向晚退、晚領、強制員工提撥與逐年拉高提撥率等方向，有效率為自己規劃退休後的財務金流，才能在退休之後樂享生活。　

兆豐銀行表示，客戶在退休財務規劃中最常忽略的便是生活規劃，往往認為擁有幾棟房產、足夠的長照險及醫療險保單等規劃後便可安穩無憂的享受退休生活，但到退休時才發現自己「窮得只剩下房子」，這樣的情況在兆豐銀行樂退健診的五大面向分析都可獲得解決，完整的健診報告搭配專業的理財顧問，可提供客戶全方位的解決方案，例如要如何達到最適資產配置，怎麼利用手上的保單或不動產建構長期而穩定的現金流，或是利用「債券配息型基金」將儲蓄轉化成有持續穩定的配息收入等，以流量取代存量的規劃建議，保障客戶未來10年、20年、30年的退休生活無虞。　

如果年紀已經來到40歲，但還沒有概念或還沒開始準備退休規劃，應該要採取積極行動了，只要前往兆豐銀行親洽理財顧問辦理線上退休健診服務，專業詳盡的退休健診服務不僅免費使用，還有機會獲贈夏日限量禮品。

兆豐銀行 退休規劃 配息

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