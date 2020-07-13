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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

好利HIGH！LINE Pay Money嗶進新光三越、最高賺2,600

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

LINE Pay今日指出，自2016年底於新光三越上線以來，以信用卡綁定手機付款的行動支付服務，帶給用戶無比便捷的支付體驗。為提供用戶更多元的支付方式，LINE Pay、一卡通公司與新光三越積極展開合作，宣佈連結銀行帳戶儲值之「LINE Pay Money」電子支付服務將於7月15日，即振興三倍券使用首日，正式於新光三越各店上線，提供LINE Pay Money用戶豐富的振興三倍券消費場景選擇。

歡慶LINE Pay Money服務正式於新光三越上線，7月15日至8月14日活動期間於新光三越使用LINE Pay Money消費，單筆滿3,000元即享LINE POINTS點數 200點回饋，將政府振興三倍券綁定於LINE Pay Money的用戶，還有機會獲得早鳥禮400點回饋，加上政府所提供的2,000元回饋金，最高可獲得價值2,600元的回饋，等於只需花費400元，即可購入價值3,000元的商品！

為方便用戶綁定振興三倍券，LINE Pay提供LINE Pay官方帳號(@linepaytw)、LINE Pay主頁、LINE Pay App、LINE Pay官網、一卡通官網等多種振興三倍券綁定入口供民眾使用。綁定振興三倍券於LINE Pay Money，自7月15日至12月31日期間，前10,000名累積消費滿3,000元之早鳥用戶可獲得LINE POINTS點數400點回饋，第10,001～第80,000名可獲得LINE POINTS點數200點，而第80,001名後的晚鳥用戶也都能獲得LINE POINTS點數100點，用戶只需將振興三倍券綁定於LINE Pay Money，不用擔心登錄名額限制，就能輕鬆樂享回饋！9月30日前累積消費滿5,000元的用戶，還可享 LINE POINTS 點數5,000點抽獎機會，詳細活動內容請見LINE Pay「活動訊息」。

LINE LINE Pay 三倍券

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