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聯想調查：後疫情時代 八成企業員工擁抱遠距工作

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
Lenovo最新調查：邁向後疫情時代，八成企業員工擁抱遠距工作，倡企業實行「應變-適應-重置」三階段佈署，啟動工作新模式。圖／Lenovo提供
Lenovo最新調查：邁向後疫情時代，八成企業員工擁抱遠距工作，倡企業實行「應變-適應-重置」三階段佈署，啟動工作新模式。圖／Lenovo提供

上半年新冠肺炎疫情重擊全球，僅在亞洲即有至少超過1億人註1受到封城防疫措施影響日常工作、上學作息，過往生活模式被大幅改變。隨著疫情逐漸受到控制，各地封城措施逐漸解除，PC品牌大廠聯想（Lenovo）最新調查顯示，全球87%的員工在一定程度上已為遠距工作做好準備，並達77%的企業員工認為他們公司對於遠距工作保持更開放的態度。

根據Lenovo最新一份調查報告，全球87%的員工在一定程度上已為遠距工作做好準備。作為企業防疫措施的一部分，大部分企業鼓勵（46%）或要求（26%）員工遠距工作，並有77%的員工認為他們公司未來會持續鼓勵員工遠距工作，或至少保持更開放態度；Gartner更發現全球有74%企業在疫情過後會保留至少5%的遠距工作人力。

Lenovo台灣總經理林祺斌表示，遠距工作已經成為未來趨勢，近期已有科技大廠宣布將會持續為員工提供遠距工作的選項。台灣遠距工作相關的IT佈署需求在三個月提升3成，企業高度意識到需自我檢視公司軟硬體是否足夠應對潛在衝擊。

Lenovo認為，企業應開始思考是否足以應對接下來工作模式的改變，並建議企業可分為三階段：應變（Reactive）、適應（Adapting）、重置（Reset），積極展開相關措施。

應變（reactive）：IT部門應對各項突發性狀況，加快反應速度及轉型。以今年為例，疫情初期企業需快速反應，執行員工居家工作或分批工作。在設備支援與實際日常作業執行上，必須迅速轉變成移動模式，包括配備行動裝置、內部會議流程的建立及各項行政流程的遠距操作轉變。

適應（Adapting）：企業需開始長遠思考其投資策略與評估市場環境。除了配置移動性高的裝備給員工，讓員工無論身處何時何地都能順暢工作，維持生產力，企業必須就自身IT架構、未來需求與目標，思考必須最優先改善的環節。

重置（Reset）：財務長與IT部門將會開始就公司未來應進行的投資對內部進行開誠布公的溝通，公司IT佈署將完全重置。審慎評估公司需求後，進行下一步優化重置。讓企業能在未來面對無預警災難時，可以隨時彈性調整工作方式，維持生產力。

在此工作型態轉變下，員工會成為公司最重要的資產，企業將會盡其所能提供正確的工具以提升員工體驗、提高生產力。企業將會減少差旅、不動產等投資，並增加協作工具、高科技的花費。

除了提高企業資訊安全保護，企業更需提供完善的工具 （如高效、高續航力的筆電、可遠端支援的技術支援團隊、順暢的視訊會議軟體）給員工，以維持順暢不斷線的工作環境。

疫情 Lenovo

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