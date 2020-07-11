開發金6月單月獲利翻倍 凱基證券貢獻大

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

開發金控（2883）自結6月稅後純益9.86億元，累計上半年稅後純益30.36億元，每股稅後純益（EPS）0.21元。受惠資本市場亮麗表現，開發金6月單月獲利較5月大幅增長一倍多，惟子公司中華開發資本仍持續虧損。

開發金控發言人、資深副總張立荃表示，全球新冠肺炎疫情雖尚未見到明顯控制跡象，但在寬鬆貨幣及各項財政激勵方案下，6月資本市場維持熱絡走勢，支撐相關證券業務及金融投資評價表現。各子公司中，中國人壽（2823）6月稅後

純益18.15億元表現最佳，凱基證券6月賺8.19億元貢獻最大。

凱基證券在6月台股整體走勢呈現量增價揚，支撐經紀業務手續費收益等獲利動能，加上債券及股權投資收益挹注，使凱基證券6月單月稅後純益8.19億元，為今年來單月次高，上半年累計稅後純益24.06億元。

凱基銀行整體存放規模維持增長，除利息及手續費收入等核心收益貢獻，另受惠金融市場穩定走勢，有利於金融資產評價，6月單月稅後純益3.37億元，上半年稅後純益17.88 億元。

中華開發資本受部分國際投資評價變動影響，6月稅後淨損3.14億元，上半年累計稅後淨損擴大至14.62億元。

中壽上半年累計稅後純益80.03億元，累計EPS1.79元。

凱基證 開發金控

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