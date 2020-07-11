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央行甩尾 台幣翻貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

美國新冠肺炎疫情出現二度爆發危機，市場避險情緒升溫，加上中央銀行展現捍衛新台幣鐵腕奏效，熱錢昨（10）日未再放膽挑戰央行，少部分進場買股，其餘雙向操作，加上央行尾盤神來一筆作價，新台幣匯率翻貶3.2分，收29.613元，總成交量12.025億美元。

央行統計顯示，韓元昨日貶值0.75%，人民幣貶值0.3%，星元與新台幣匯率分別貶值0.12%與0.11%。

資深匯銀主管指出，隨第2季底作帳行情、出口商季底拋匯旺季落幕，預料新台幣匯率最強一波升勢已過，近日新台幣盤中高點已從先前的「29.3」字頭，回落至「29.4」字頭，進入股利匯出旺季，可望提振美元需求，「29.4」字頭就是短線分批布局好時機。

資料顯示，新台幣匯率昨日盤中最高29.431元，最多升值1.5角，匯銀主管說，以盤中實質成交價而言，新台幣匯率其實趨貶，顯示外資目前偏向匯出，原因可能與進入下半年為外資匯出股利旺季有關。此外，台股昨日開高走低，終場大跌119點、收12,073點；其中外資及陸資買超2.54億元，動向尚不顯著。

匯銀主管說，央行向來對外資有固定管理政策，匯入後最遲一周內不買股，就得撤出，否則就有炒匯嫌疑，不過央行外匯局長顏輝煌先前曾表示，外資近期匯入都有買股票，沒有炒匯嫌疑。交易員也說，前幾日外資賣超台股後也確實匯出，央行暫時沒有動用道德勸說、下令外資若不買股就得立刻撤出的需要。

新台幣 台幣匯率 外資

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