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美元活存高利 最高1.68%
後疫情時代，各國央行全力寬鬆救市，存款利率跌跌不休，為吸引投資人目光，台北富邦銀行昨（10）日宣布，即日起推出「數位存款帳戶雙享方案」，凡於今年8月底前成功新開立數位帳戶並連結LINE Pay Money，可享美元活存年息1.68%高利優惠，為目前市場最高水準。
銀行推出的美元存款優惠方案，不論活存或定存，現今情勢下超過1%算是很高水準，逾2%的早已絕跡，除北富銀活存利率1.68%為最高水準外，渣打銀行活存最高利率也有1.3%，不過起存門檻較高，須達10萬~30萬美元。
北富銀表示，數位帳戶今年在全民防疫強勁力道推動下，新戶大幅增加，統計今年1~6月北富銀新開立的數位帳戶，比去年同期成長逾十倍，尤其3、4月，隨國內防疫氛圍來到顛峰，數位帳戶新戶快速成長，月增率最高達166%、刷新紀錄。
北富銀指出，可預期後疫情時代，數位金融工具使用將成為民眾普遍習慣，北富銀也趁此機會鼓勵全民開立數位帳戶。
即日起至8月底止，成功新開立北富銀數位帳戶並連結LINE Pay Money，金額3萬美元以內可享年息1.68%。
渣打銀行、滙豐銀行、星展銀行、上海商銀、元大銀行與瑞興銀行，也推出逾1%的美元高利定存優惠，不過各家承作金額門檻與相關規定不同，民眾可多多比較。
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