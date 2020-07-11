資誠 蛻變全方位會計事務所

資誠聯合會計師事務所是國內四大會計師事務所之一，今年成立50年，資誠所長周建宏指出，現在的資誠不只做稅務及審計，隨著時代變遷，會計師也有了新使命，不只要學會「跑業務」，還要能在各項不同專業、跨國需求上滿足客戶，給客戶一站式購足的全方位方案。

資誠聯合會計師事務所在1970年7月成立，由朱國璋、陳振銑兩位學者創立，取其姓氏諧音為「資誠」。周建宏說，兩位創辦人都是上海來的學者，當年就有國際化的視野，早期多以服務外商客戶為主。

回顧50年歷史，周建宏表示，資誠成立才三年時間，就在香港羅兵咸事務所邀請下，加入普華（Price Waterhouse）全球聯盟系統，漸漸成為聯盟正式成員，在成立初期的十多年間，服務客戶有近八成是外商，包括固特異、必治妥、殼牌、IBM、HP等大廠，都是早期服務的主要客戶，更不乏持續服務至今的老客戶。

戰略布局 強化在地經營

周建宏說，最早以外商為主的服務模式，其實跟人員組成有很大關係。早期資誠有一半持股來自香港，事務所同仁也有不少老外，因此定調外商導向的策略。

不過，大約成立十多年後，資誠出現重大轉型，周建宏說，在前所長賴春田主持下，為調整策略輔導本土客戶上市櫃，決定將香港的半數股權買回，甚至借錢買，開始奠定在地化經營策略。

周建宏說，買回股權後的那幾年，也是業務成長最快的時期。資誠積極輔導客戶上市，如台達、正新、統一等企業，現在都已成為本土市場指標型的企業。

周建宏回憶，他在1993年加入資誠，當年他從美國留學回來，在海外就先丟履歷，星期四下飛機，星期五就面試，隔周星期一就上班。資誠明快的決策力，令他印象深刻。

周建宏說，包括他本人在內，大約四分之一的合夥人都曾經有派駐國外歷練的機會，資誠是一家讓人不斷學習的事務所，資深合夥人也要不斷創新與改變。當年兩位創辦人成立事務所時，會計師的工作其實很接近記帳業者，都是以報稅為主。

主動出擊 傾聽客戶聲音

後來資誠跟著國際規則，建立一定的制度、人才養成模式，例如早期內部升遷之前，都要調到香港磨練，因此現在事務所內幾個資深合夥人跟香港的夥伴都有革命情感，資誠至今仍有兩岸三地人才交換的制度。

資誠在台灣走過50年歷史，周建宏說，50年來也見證整個業界環境的變化，事務所營收在這些年間成長二、三百倍。

周建宏分析，資誠見證會計師在三個不同時期的角色變化。首先是2000年前，台灣隨著全球經濟蓬勃發展，「幾乎不出門就有業務來」，不需要找客戶，反而是要判斷哪些客戶可以做、要如何承接源源不絕的客戶。

周建宏說，2000年到2010年是第二階段，跨部門行銷正夯，雖然案源不再如早期豐富，但客戶的需求依然在，客戶也知道自己要什麼。

隨著經濟成長趨緩，周建宏說，現在的會計師進入第三階段，必須主動出擊，在資訊爆炸的年代，會計師不能只是把專業給客戶，而是要主動與客戶多聊、傾聽客戶的聲音。

周建宏強調，現在的會計師不能只會專業，更要有「做生意、談事情」的能力，近年來他強化聯盟內的市場暨業務發展部，讓許多同仁外出「跑業務」，重點並不是賣產品或服務，而是在接觸客戶過程中，同仁更能聽懂客戶需求，這幾年來同仁應對客戶時，愈來愈能打到客戶的心坎。

因應時代變化，資誠經營版圖愈來愈大，早年已將內部部門獨立為企管顧問公司、稅務諮詢公司、財務顧問公司及商務法律事務所等，近十年觸角延伸，新增永續發展服務、智能風險管理、人資管理顧問、創新諮詢及不動產買賣等專業團隊，當專業團隊的業務夠大，就可分割成立公司，在服務效果與品牌表現上，都帶來更好效果。