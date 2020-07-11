快訊

台鐵自強號出軌清晨搶修完成 約2萬旅客受影響

資誠 蛻變全方位會計事務所

經濟日報 / 記者 程士華

資誠聯合會計師事務所是國內四大會計師事務所之一，今年成立50年，資誠所長周建宏指出，現在的資誠不只做稅務及審計，隨著時代變遷，會計師也有了新使命，不只要學會「跑業務」，還要能在各項不同專業、跨國需求上滿足客戶，給客戶一站式購足的全方位方案。

資誠聯合會計師事務所在1970年7月成立，由朱國璋、陳振銑兩位學者創立，取其姓氏諧音為「資誠」。周建宏說，兩位創辦人都是上海來的學者，當年就有國際化的視野，早期多以服務外商客戶為主。

回顧50年歷史，周建宏表示，資誠成立才三年時間，就在香港羅兵咸事務所邀請下，加入普華（Price Waterhouse）全球聯盟系統，漸漸成為聯盟正式成員，在成立初期的十多年間，服務客戶有近八成是外商，包括固特異、必治妥、殼牌、IBM、HP等大廠，都是早期服務的主要客戶，更不乏持續服務至今的老客戶。

戰略布局 強化在地經營

周建宏說，最早以外商為主的服務模式，其實跟人員組成有很大關係。早期資誠有一半持股來自香港，事務所同仁也有不少老外，因此定調外商導向的策略。

不過，大約成立十多年後，資誠出現重大轉型，周建宏說，在前所長賴春田主持下，為調整策略輔導本土客戶上市櫃，決定將香港的半數股權買回，甚至借錢買，開始奠定在地化經營策略。

周建宏說，買回股權後的那幾年，也是業務成長最快的時期。資誠積極輔導客戶上市，如台達、正新、統一等企業，現在都已成為本土市場指標型的企業。

周建宏回憶，他在1993年加入資誠，當年他從美國留學回來，在海外就先丟履歷，星期四下飛機，星期五就面試，隔周星期一就上班。資誠明快的決策力，令他印象深刻。

周建宏說，包括他本人在內，大約四分之一的合夥人都曾經有派駐國外歷練的機會，資誠是一家讓人不斷學習的事務所，資深合夥人也要不斷創新與改變。當年兩位創辦人成立事務所時，會計師的工作其實很接近記帳業者，都是以報稅為主。

主動出擊 傾聽客戶聲音

後來資誠跟著國際規則，建立一定的制度、人才養成模式，例如早期內部升遷之前，都要調到香港磨練，因此現在事務所內幾個資深合夥人跟香港的夥伴都有革命情感，資誠至今仍有兩岸三地人才交換的制度。

資誠在台灣走過50年歷史，周建宏說，50年來也見證整個業界環境的變化，事務所營收在這些年間成長二、三百倍。

周建宏分析，資誠見證會計師在三個不同時期的角色變化。首先是2000年前，台灣隨著全球經濟蓬勃發展，「幾乎不出門就有業務來」，不需要找客戶，反而是要判斷哪些客戶可以做、要如何承接源源不絕的客戶。

周建宏說，2000年到2010年是第二階段，跨部門行銷正夯，雖然案源不再如早期豐富，但客戶的需求依然在，客戶也知道自己要什麼。

隨著經濟成長趨緩，周建宏說，現在的會計師進入第三階段，必須主動出擊，在資訊爆炸的年代，會計師不能只是把專業給客戶，而是要主動與客戶多聊、傾聽客戶的聲音。

周建宏強調，現在的會計師不能只會專業，更要有「做生意、談事情」的能力，近年來他強化聯盟內的市場暨業務發展部，讓許多同仁外出「跑業務」，重點並不是賣產品或服務，而是在接觸客戶過程中，同仁更能聽懂客戶需求，這幾年來同仁應對客戶時，愈來愈能打到客戶的心坎。

因應時代變化，資誠經營版圖愈來愈大，早年已將內部部門獨立為企管顧問公司、稅務諮詢公司、財務顧問公司及商務法律事務所等，近十年觸角延伸，新增永續發展服務、智能風險管理、人資管理顧問、創新諮詢及不動產買賣等專業團隊，當專業團隊的業務夠大，就可分割成立公司，在服務效果與品牌表現上，都帶來更好效果。

資誠 香港 正新

延伸閱讀

民主派立法會初選前夕 港警搜查香港民意研究所

新冠肺炎再起 港媒：香港決定全港學校停課

港版國安法生效 學者：香港反對派將因此走向弱勢

玉山金CSR報告書 四亮點吸睛

相關新聞

美元活存高利 最高1.68%

後疫情時代，各國央行全力寬鬆救市，存款利率跌跌不休，為吸引投資人目光，台北富邦銀行昨（10）日宣布，即日起推出「數位存款...

金控上半年賺1,724億元

15家上市櫃金控今年上半年獲利出爐，受惠資本市場表現亮眼，本業業務持穩，整體金控獲利受新冠肺炎疫情的衝擊漸緩，累計上半年...

央行甩尾 台幣翻貶

美國新冠肺炎疫情出現二度爆發危機，市場避險情緒升溫，加上中央銀行展現捍衛新台幣鐵腕奏效，熱錢昨（10）日未再放膽挑戰央行...

周建宏當舵手 資誠加速數位轉型

資誠聯合會計師事務所所長周建宏是帶領資誠走向創新的舵手，談起數位轉型及跨領域分工時，常會流露出激動神情，其實周建宏是理工...

善用科技 資誠推動普惠服務

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，將大幅提拔年輕會計師參與重大決策，未來一、二年內會看到成效，因為所內很多年輕人就是他...

資誠 蛻變全方位會計事務所

資誠聯合會計師事務所是國內四大會計師事務所之一，今年成立50年，資誠所長周建宏指出，現在的資誠不只做稅務及審計，隨著時代...

台泥：金昌採礦 展現溝通誠意

台泥纏訟多時的金昌石礦案，周四（9日）遭最高行政法院駁回上訴。對此，台泥表示遺憾，認為政府施政前後應有一致性。不過台泥展...

中租下一步…拓展東協版圖

中租控股指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟景氣與企業營運，一度讓中租控股的延滯率略為升高至3%，但第2季已出現下滑，核心的中國大...

中租 上半年營收創新高

中租控股昨（10）日公告上半年營收續創新高，累計上半年營收282.4億元，預期上半年獲利也將延續此軌跡，持續成長，顯示新...

無評等次順債 市場主流

低利時代，台灣債市可望脫離去年的衰退趨勢，進而大幅成長，但中華信評認為，因前幾年國內法規鬆綁，預期未來一年發行的絕大部分...

中華信評：新債發行量將回升

中華信評昨（10）日發布報告指出，債券受到疫情影響，創下歷史新低利率水準，可望使台灣今年新債發行量較去年強勢反彈回升；低...

新光金 每股淨值達17.9元

新光金控昨（10）日公告，該公司投資性不動產後續衡量由成本模式改為公允價值模式，已獲金管會核准。新光金發言人徐順鋆資深副...

熱門新聞

超商預購三倍券 名嘴氣轟「優惠遊戲規則」：有受騙的感覺

張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

好消息不斷！晟德旗下糖尿病新藥 二期臨床解盲達標

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

勞保老年年金給付「有年齡限制」？勞保局揭開真相...

台積電6月營收1,208.78億元 再創歷史新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。