善用科技 資誠推動普惠服務

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，將大幅提拔年輕會計師參與重大決策，未來一、二年內會看到成效，因為所內很多年輕人就是他的智庫，包括數位轉型、數位創新及海外業務拓展等，這些新穎可行的策略，都是來自年輕合夥人的貢獻。以下為專訪紀要：

問：還會規劃哪些策略與服務？

答：首先將推動「普惠服務」，以往受限於傳統人力成本過高，承接案件有一定的門檻，服務觸角難以遍及中小型企業，但中小型客戶不是沒有需求，他們的需要也能用科技來解決，資誠將加速普惠服務，運用科技將既有審計、稅務等專業服務標準化、模組化，將事務所的know how轉化為科技，以擴大事務所的客戶基礎。

以前會計師強調工作有不可取代性，怕被模組化就沒有價值了，「我們要革自己的命」，能夠模組化、標準化來滿足客戶的需求，如雲端財務長、雲端稅務人員等，以類似App的平台遠端滿足客戶，用科技、普惠的概念，協助客戶解決傳統的問題，雖然不是說做就能做到，但這是要努力的方向。

其次是與海外地方型中介機構合作，為海外華商、無根台商提供跨境需求的解決方案，如大陸與新南向地區的華商，或許有愈來愈多併購或跨境營運等需求，但在當地苦於無法取得全球性機構的顧問服務。

資誠未來一年會透過與海外中、小型事務所等中介機構合作，類似B2B合作模式，將服務能量深入各地華商，創造海外服務生態系。

第三是帶給客戶一站式購足體驗，將持續擴大併購，如面對有意傳承的中小型會計師或律師事務所，資誠可透過併購承接其客戶，或是在資安、科技法律、智慧製造等領域以併購帶來新的布局。

問：帶來發想的契機？

答：這是年輕同仁的發想，半年前邀請十多位較有想法的年輕合夥人，針對經營方針發想及提出討論，我在過程中不參與，而是聽取同仁報告、最後提供意見，這些策略都是年輕同仁的想法，也是我認為可執行的方向。資誠將大幅提拔年輕會計師參與重要決策，預期一、二年內就會看到成效。

問：數位轉型勢在必行，資誠如何面對？

答：去年配合PwC全球聯盟，資誠提出「新時代，新技能」計畫，要提升聯盟所有同仁的數位能力，去年運作第一階段，從所內找出100名數位種子，提供數位工具訓練，讓他們自行提案，利用數位工具改善工作遇到的問題。第一階段已收獲19組數位提案，每一組都由跨部門年輕同仁組成。

會計師很多工作時間是花在「撈」資料，從各種不同來源中找到要查核、要分析的資料，過去包括整理市場資訊、同業資料、公開資訊撈取、編表、分析比對等，查找一份完整資料的時間，動輒數小時到半天，活用數位工具，幾秒鐘就能找齊資料、標明需要人工查核的缺漏項目，甚至不用到人工智慧，只要用自動化工具執行，就能大幅降低人力負擔。

第一階段挑出的100位種子，未必是平時工作能力最優秀，但一定是求知慾旺盛，在這項計畫中感受到工作效率的改善，先達到示範效果。

問：新冠疫情造成的影響？

答：資誠長期以來的準備功夫正好在此時發揮效果，以前就訂有詳盡的緊急應變計畫，發生什麼事情、如何確保員工安全、怎麼確保員工每天工作狀態等，過去就有操兵演練。

資誠去年導入Google meet進行協作，可以直接接軌Work From Home模式，面對工作場所的公衛危機，內部也即時匡列風險成員。