周建宏當舵手 資誠加速數位轉型

資誠聯合會計師事務所所長周建宏是帶領資誠走向創新的舵手，談起數位轉型及跨領域分工時，常會流露出激動神情，其實周建宏是理工科出身，帶領資誠走向數位與創新，比起純粹的會計人更能得心應手。

周建宏大學就讀物理系，卻在美國密蘇里大學拿下電腦科學與會計學雙碩士，他曾說，對於複雜的問題，理工人會跳進去揪出根本原因，掌握因果關係邏輯，面對中間的波動，就抓大放小，不必想的太複雜。

周建宏總是提到，這樣的經歷在會計師事務所比較少見，因此他常是被長官派任跨領域任務的人選。

1993年加入資誠後，他前後待過十多個部門，只要事務所哪裡需要人，就由他出馬扛下，這也讓他特別重視跨領域協作，不希望各個專業部門只是各司其職。

近三年資誠由周建宏掌舵後，他力推「矩陣式組織」，在每個部門之外，額外推動跨部門之間的橫向整合，帶動資誠整體文化的改變。周建宏認為，比起塑造個人品牌，他更希望每個夥伴出去面對客戶，可以代表PwC整體，而不是只對自己的專業負責，因此特別重視橫向連結。

所長這個位子也帶給他特別的使命感，周建宏說，當年被選定接任所長，就開始思考大環境的問題，會計師的傳統業務很難再突破，而台灣經濟成長率也已走到2％左右，想要往更大的方向走，「必須要有突破，要做不一樣的東西」。

他說，以前在不同部門之間輪替，可以說是資誠讓他不斷學習，雖然已經54歲，再過幾年就到退休年紀，已經不會有人再逼他動腦、逼他創新，但他卻感受到有更大的責任。

周建宏說，現在擔任事務所的頭腦，如果停止思考，其他人就會跟著停下，正因為他不想停下，所以要不斷的「擠」自己思考、接納新的創意。