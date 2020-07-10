新光金控董事會推崇吳東進為創辦人

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光金控（2888）及子公司新光人壽10日召開董事會，前新光金控董事長吳東進辭任董事，會中並決議通過，推崇吳東進為新光金控創辦人，亦通過財務長徐順鋆擔任新光金控發言人。此外，會中並通過投資性不動產會計政策變動影響金額之更新，並於會後公告6月自結損益。

新光金控董事長許澎表示，感謝吳東進於2002籌組新光金控，上市掛牌成立以來，擔任董事長至今，期間帶領新光金控壯大事業版圖，使金控版圖涵蓋人壽、銀行、證券、投信、保代和創投等金融服務。新光金控總資產從當時成立近6,000億元的規模，到現在成為一家擁有六家子公司、資產規模超過4.2兆元、總資產排名第五名的金控公司，規模成長超過650%，成效卓著。

2019年合併稅後淨利達166.30億元，創下金控成立以來新高。近年，新光不動產開發也已逐漸邁入收割期，十大建設案陸續完工，未來可望為公司帶來每年長期穩定的租金收益。

吳東進也是新光醫院的創辦人，在醫療相關領域貢獻卓越，秉持新光關係機構創辦人吳火獅遺志，透過新光醫院營運，救人無數，目前已成為大眾有口皆碑的醫學中心。同時也因促進台日、帛琉醫學交流與合作，於2019年獲頒令和元年旭日中綬章及獲帛琉政府頒發榮譽公民。

許澎感謝吳東進創辦新光金控貢獻良多，並透過新光醫院的創辦與營運，回饋社會，所有新光同仁倍感光榮，故提案推崇吳東進為新光金控創辦人，並獲得全體董事一致通過。

新光金表示，新光人壽投資性不動產會計政策變動案已於今年5月22日經董事會通過，並於7月6日獲保險局核准，故於今日董事會再次提報通過；本次會計政策變動追溯自109年初起適用，變動後新光人壽2019年底淨值將增加448億至1592.7億，扣除集團內互相承租之不動產於合併基礎下視為自用之調整後，新光金控2019年底合併股東權益增加約426億。

新光金亦公布6月自結損益，1至6月合併稅後淨利約79.5億，EPS約0.62元，合併總資產達4.2兆，合併股東權益達2341億，每股淨值約17.9元。

配合政府「振興三倍券」振興經濟政策，7月15日到12月30日至傑仕堡商旅板橋館，綁定新光卡刷3000元享11%回饋及「雙人1泊1食住宿」買一送一，贈送泡湯、岩盤浴，另可以優惠價格體驗JX健身俱樂部全台唯一Bungee運動或水中飛輪課程，還可免費參加新光音樂廳音樂欣賞，限量1,000名。

新光金控 新光人壽

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