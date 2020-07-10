輕拍商家手機完成付款 萬事達力拼年底上路

小吃攤老闆滿手油膩膩，收錢找零，自己不舒服，客人也覺得不衛生；未來，小吃攤旁掛一台手機，消費者買完東西，拿出自己的手機，跟老闆的手機「碰一下 」，付費收款就完成了。

萬事卡台灣區總經理陳懿文表示，隨著防疫新常態形成，消費者開始習慣透過數位服務與電子支付工具來解決日常生活所需。根據金管會資料顯示，截至今年4月底，全台電子支付使用人數已達829萬人，相比去年同期增加62.6%，消費通路跟著時代數位轉型，交易安全也同時成為人們最關注的重點之一。

根據萬事達卡的調查報告，受到肺炎疫情影響，民眾減少現金使用，全球已經有八成消費者開始使用更安全衛生的感應式支付，但是加裝收款機對於小型商家或微型攤商都是一筆高昂成本，萬事達推出「Tap on Phone」手機收款模式，已在全球九個國家試辦，包括加拿大、澳洲、土耳其、波蘭英國、哥斯大黎加、香港以及印度。

萬事達卡業務拓展副總裁劉美慧表示，商家只要有android手機，然後要下載一個收單行的app，這個app即可作為商戶管理，輸入金額後，消費者拿你卡片、手表或手機，就可以直接感應，交易就完成了。

劉美慧指出，目前「Tap on Phone」的手機收款方式，在歐洲國家的試辦效果最好，因為歐洲國家的商家，使用無接觸性（contactless）的方式進行支付相當積極。在台灣，像是街頭藝人或是市集攤商個人戶商家，也相當需要這種手機收款方式，目前萬事達正在與銀行積極洽談中，力拚今年底前上路使用。